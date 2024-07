Hejtman Červíček: Potřebný domov se zvláštním režimem vzniká ve Vrchlabí

„V našem kraji chybí podobné specializované zařízení, které nabídne péči lidem se závažným psychiatrickým onemocněním. Po lůžcích tohoto typu je přitom velká poptávka a naším úkolem je zajistit potřebnou péči právě o tyto klienty. Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat se státem kofinancování takto velké investice. Znovu se tedy potvrzuje, že synergie veřejných rozpočtů je cesta k rozšiřování sociálních a dalších služeb napříč celým regionem,“ zhodnotil hejtman Martin Červíček.

Nový bezbariérový objekt vyroste vedle stávajícího domova pro seniory a bude disponovat kapacitou 34 lůžek. Péči o klienty bude zajišťovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. „Krajská příspěvková organizace Domov pro seniory Vrchlabí provozuje ve městě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí. Tímto novým projektem zvýšíme standard poskytované péče pro klienty zejména s psychiatrickým onemocněním od věkové kategorie 55+,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28299 lidí

Novostavba pavilonu vzniká v uzavřeném areálu v zastavěné části města Vrchlabí. Projekt počítá také s úpravami vnitrobloku a připojením nových inženýrských sítí. „Jedná se o novostavbu umístěnou v těsné blízkosti stávajícího objektu domova pro seniory. Nový čtyřpodlažní objekt o výšce necelých 12 metrů bude rozdělen na psychiatrické oddělení o kapacitě 20 lůžek a oddělení určené pro klienty s demencí se 14 lůžky. Zastavěná plocha celého objektu bude okolo 1,4 tisíce metrů čtverečných,“ informoval první náměstek pro investice Pavel Bulíček.

Ještě před samotnou stavbou musela stavební firma KAMI-PROFIT, která stavbu realizuje, provést demoliční práce na pěti objektech. Ty sloužily jako sklady, garáže a jako pracovní zázemí pro údržbu areálu. Za stavební část kraj zaplatí 232,7 milionu korun, přičemž 80 milionů korun pokryje státní dotace z Národního plánu obnovy. Vedle stavební části bude kraj ještě soutěžit vybavení.

Projekt nového domova se zvláštním režimem ve Vrchlabí zapadá do dlouhodobé koncepce kraje na zvýšení kapacity těchto sociálních služeb. Jen na Vrchlabsku je v nejbližších letech potřeba posílit kapacity pobytových služeb pro seniory nejméně o 77 lůžek. Proto se i v nedalekém Hostinném plánuje domov pro seniory s 56 lůžky za zhruba 100 milionů korun. Investorem je město Hostinné, kterému kraj finančně pomůže. Stavební práce by měly začít na přelomu roku, senioři by se do nového domova mohli nastěhovat ve druhé polovině roku 2026.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky