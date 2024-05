Hejtman Červíček: Se záchranou Podsemínského mostu pomůže Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se zapojí do záchrany Podsemínského mostu na Semilsku. Most, který proslavil zejména český film Jak dostat tatínka do polepšovny, je v současnosti v havarijním stavu a jeho opravu se místním léta nedaří uskutečnit.

reklama

Liberecký a Královéhradecký kraj proto uzavřou memorandum k vytvoření podmínek pro opravu tohoto mostu, který leží na hranici obou krajů v turisticky exponované oblasti Českého ráje.

Jednoobloukovový pískovcový most se klene přes říční tok Žehrovka mezi Troskovicemi v Libereckém kraji a Libošovicemi v Královéhradeckém kraji. Obec Troskovice nechala už v dubnu 2007 zpracovat mimořádnou mostní prohlídku z níž vyplynulo, že most je v havarijním stavu. Na most tak od té doby nesmí motorová vozidla a pro cyklisty a turisty je most přístupný na vlastní nebezpečí.

„Místní mě na havarijní stav Podsemínského mostu upozornili a požádali o pomoc v hledání řešení, jak nejlépe uchopit záchranu této památky. Proto jsem už loni inicioval jednání se zástupci Libereckého kraje. Po všech administrativních krocích, které bylo potřeba učinit a připravit financování, jsme nyní před podpisem memoranda. To umožní synergii při záchraně mostu, který si čeští diváci určitě dobře pamatují z rodinné komedie Jak dostat tatínka do polepšovny s Tomášem Holým v hlavní roli. Děkuji hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi za spolupráci a osobní přístup během záchrany této památky pro budoucí generace. S rekonstrukcí samotného mostu souvisí navíc i opravy přilehlých komunikací, které hojně využívají turisté v této lokalitě Českého ráje,“ informoval hejtman Martin Červíček.

Obce Troskovice a Libošovice se s odkazem na dostupné historické prameny přihlásily k vlastnictví mostu a jsou připraveny zajistit potřebné opravy a další údržbu s pomocí krajů.

Na základě memoranda oba kraje poskytnou finanční, právní a další odbornou podporu obcím Libošovice a Troskovice. Každý z krajů by po dobu následujících pěti let podpořil realizaci daných záměrů částkou v celkové výši pět milionů korun, přičemž finanční podpora půjde skrze individuální dotace.

Zapojení do záchrany mostu odsouhlasili zastupitelé Královéhradeckého kraje 13. května, liberečtí zastupitelé účast Libereckého kraje projednají na zasedání 28. května.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Červíček: V kraji máme skvěle fungující integrovaný záchranný systém Hejtman Červíček: Na cílený rozvoj venkova směřuje 64 milionů Hejtman Červíček: Bylo mi ctí vyjádřit naši hlubokou úctu a vděk Hejtman Červíček: Pevnost Josefov získá od státu, kraje i města peníze na záchranu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE