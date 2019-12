Hejtman Čunek: Hrozilo, že budeme pacienty léčit na stavbě

„Investiční záměr a další materiály prokázaly, že výstavba nové nemocnice na zelené louce za 8 miliard korun bude daleko jednodušší, rychlejší a pro kraj ekonomicky výhodnější než rekonstruovat za více jak 10 miliard korun nejméně 15 let během provozu Krajskou nemocnici Tomáše Bati. Na prvním místě musí být pacienti a ti si tu nejlepší zdravotní péči zaslouží. A naši zdravotníci by nám 15 let na stavbě léčit nevydrželi. Jsem vděčný, že jsme se konečně rozhodli pro tu nejlepší variantu. Občané nás zvolili pro to, abychom problémy řešili a ne léta přešlapovali, a čekali, až za nás někdo rozhodne,“ shrnul pondělní hlasování o nové nemocnici hejtman Jiří Čunek.

„Každý člověk ví, že kompletně zrekonstruovat starou nemocnici, znamená ji nejdříve zbourat a pak postavit. To však za plného provozu není možné, a když, tak dílo bude nedokonalé a drahé. Další varianta, že postavíme jenom jednu nebo dvě budovy a jinak nemocnice zůstane stejná, znamená, že stále budeme jezdit přes venkovní prostory, i tato varianta je dle mého názoru nesmyslná. Proto žádnou studii za 10 až 20 milionů korun nepotřebujeme,“ upozornil hejtman Čunek a doplnil: „Před více než rokem 31 zastupitelů rozhodlo, že nakoupíme pozemky v Malenovicích pro novou nemocnici, pro tento záměr nám je drtivá většina vlastníků také prodala. Dnes se proto nemůžeme tvářit, že jsme tehdy neměli rozum, vlastníky bychom tak podvedli.“

Ještě před hlasováním vyzval své kolegy k zamyšlení zastupitel Zdeněk Vacek: „Umíte si představit rekonstrukci kanalizační sítě v KNTB za plného provozu? Já tedy ne. To je pro každého, kdo někdy něco rekonstruoval naprosto nemyslitelné.“

„Když jsem před čtyřmi měsíci skončil v KNTB a léčil jsem se s akutním problémem, tak jsem za tu dobu měl možnost mluvit s lékaři a sestrami, což ovlivnilo můj názor a jednoznačně jsem pro výstavbu nové nemocnice. Když se v baťovce léčila pak i má žena, kterou museli dvakrát operovat, tak mi docela hodně vadilo, když ji po operaci museli na vozíku převážet z jedné budovy do druhé, na CT vyšetření atd. Byl jsem z toho naprosto šokovaný,“ popsal nemilou osobní zkušenost zastupitel Stanislav Devátý s tím, že i ta vedla ke změně jeho názoru. „Nová nemocnice bude určitě pro občany našeho kraje velkým přínosem,“ doplnil Devátý.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že zastupitelé konečně schválili výstavbu nové nemocnice, tak mi tato zpráva jako členovi lékařské rady, který se od začátku podílel na tvorbě celého projektu, udělala velkou radost,“ řekl bezprostředně po rozhodnutí zastupitelstva Jozef Macko, primář neonatologického oddělení KNTB ve Zlíně a dodal: „Za celým projektem nové nemocnice je velký kus práce řady lidí, kteří se na něm podíleli a věřili mu. Řada z nás nad ním trávila celé dny a noci, ale i víkendy, protože jsme se snažili vytvořit novou nemocnici 21. století. Nová nemocnice v Malenovicích posune zdravotnictví nejen ve Zlínském kraji výrazně dopředu, protože se jedná o projekt unikátní, který nemá v naší republice obdoby, a těšíme se, až se začne stavět. Pro všechny členy lékařské rady je to ten nejkrásnější vánoční dárek.“

Dalším krokem po schválení výstavby bude rozhodnutí rady, která vyhlásí výběrové řízení na projektanta, který by mohl být znám do tří měsíců. Následovat bude podpis smlouvy s projektantem, který by za cca 1,5 až 2 roky měl dodat projekt. Poté bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. „Začátek stavby by tak mohl být za dva roky od této chvíle. No a stavba by měla trvat zhruba dva roky,“ vyjmenoval hejtman Čunek.

