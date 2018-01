Hejtman Čunek: Porodnici v Kroměříži jsme nikdy nechtěli zrušit

Porodnici v kroměřížské nemocnici Zlínský kraj rušit nechce. „Chceme se s pojišťovnami dohodnout tak, aby všechny porodnice v našem kraji fungovaly jako dosud,“ řekl zlínský hejtman Jiří Čunek. Vedení kroměřížské radnice možnost, že by porodnice ve městě byla uzavřena, rázně odmítlo.

Varianta zrušení porodnice se objevila v pracovním dokumentu Zlínského kraje a v rozhovoru v tisku v prosinci ji zmínil i Čunek. Odvolával se na to, že by péči v některých porodnicích možná mohly přestat platit zdravotní pojišťovny. K 31. prosinci letošního roku končí lůžkovým zařízením v ČR dosavadní smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

Mluvčí VZP Oldřich Tichý uvedl, že VZP bude hledat takové řešení, které bude pro její klienty garantovat zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Při jednání o dalším postupu bude brát v úvahu pohled odborných autorit v daném medicínském oboru, legislativou danou hustotu jednotlivých zdravotnických zařízení, dlouhodobé trendy ve vývoji medicíny i demografické změny.

„Porodnice musí být zachována v nezměněné podobě. Uděláme pro to maximum,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Podle místostarosty Pavla Motyčky je zachování porodnice klíčové. „Snažíme se podporovat prorodinnou politiku, což je v příkrém rozporu s případným zavíráním porodnice. Nemocnice v okresním městě by měla mít porodnici i dětské oddělení,“ dodal Motyčka, který je také krajským zastupitelem.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Gynekologicko-porodnické oddělení v Kroměříži je vyhledávané pro svou rodinnou atmosféru a individuální přístup. Pokud by Zlínský kraj, který je zřizovatelem Kroměřížské nemocnice, porodnici zrušil, zaniklo by podle výše zmíněného pracovního dokumentu hejtmanství i dětské oddělení. O práci by tak přišlo celkem asi 70 kmenových zaměstnanců.

Zastupitelstvo Zlínského kraje by se mělo na příštím jednání zabývat koncepcí rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem. Hejtman Čunek v tisku uvedl, že změny by se mohly týkat i dalších oddělení kroměřížské nemocnice. Jednat se prý bude o zrušení lůžek na očním oddělení a ohrožena je také ortopedie. „V případě dětského a očního oddělení i ortopedie budeme postupovat stejně jako u porodnice. Jejich rušení je pro město neakceptovatelné,“ uzavřel starosta Jaroslav Němec.

Psali jsme: Čunek a další čtyři hejtmani se na FOTO přihlásili k Drahošovi. Když to viděl Foldyna, vyzval voliče... Hejtman Čunek: Mnozí politici vymyslí virtuální problém, a pak proti němu bojují Hejtman Čunek: Docent Kuběna se zasloužil o rozvoj léčby očních onemocnění Hejtman Čunek: Snažte se být médiem objektivním a pravdivým

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV