Hejtman Čunek: Současné umístění KNTB nedává prostor pro nemocnici 21. století

Současně krajští zastupitelé zřídili Výbor pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice, jehož členy budou zastupitelé za jednotlivé politické strany. Zastupitelé také pověřili Radu Zlínského kraje přípravou kompletního investičního záměru, jehož součástí bude nejen konkrétní rozložení jednotlivých budov, jak bude vypadat příprava soutěže, ale také z jakých zdrojů bude nová nemocnice financována. „Pokud při dalším hlasování, které by mělo být zhruba v březnu či dubnu 2019, zastupitelé podpoří výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice, tak první pacienty nová nemocnice přivítá již za šest let,“ sdělil hejtman Jiří Čunek s tím, že samotná výstavba, včetně přístrojového vybavení vyjde na 7,4 miliardy korun včetně daně oproti rekonstrukci současného areálu KNTB, jehož obnova by trvala 12 let a stála by 9,7 miliard korun včetně daně.

„Okamžitě znovu oslovíme všechny vlastníky pozemků a předložíme jim kupní smlouvy, které budou pro všechny stejné, s tím, že za metr čtvereční všem vyplatíme 1650 korun. Výkup pozemků bychom chtěli mít hotov do poloviny prosince, tak aby všichni vlastníci, kteří nám pozemky na výkup Nové krajské Baťovy nemocnice prodají, mohli mít peníze ještě do Vánoc,“ informoval hejtman Čunek s tím, že výkup je prvním krokem k výstavbě nové nemocnice, po které volají nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotníci.

Názor primářů KNTB na výstavbu nové nemocnice prezentoval zastupitelům náměstek léčebné péče a primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Jozef Macko: „Současné umístění KNTB nedává prostor pro vybudování nemocnice 21. století. Všichni mí kolegové se kloní ke stavbě nové nemocnice, protože se domnívají, že ve stávajících prostorách i v těch zrekonstruovaných by už místo pro moderní medicínu dvacátého prvního století nebylo.“

„V rámci projednávání Nové krajské Baťovy nemocnice byl také architektem představen prvotní návrh urbanisticko-objemové koncepce řešeného území, který zobrazuje umístění nové nemocnice v dotčené lokalitě, včetně technické infrastruktury, jako jsou parkovací domy, či mateřská škola pro děti zaměstnanců,“ doplnil Martin Šamaj, člen přípravného výboru Nové krajské Baťovy nemocnice. Zároveň byla představena také kompletní dopravní infrastruktura, nově budované zastávky MHD nebo umístění heliportu, s nímž se počítá v prostoru mezi novou nemocnicí a současným obchodním centrem.

