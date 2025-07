Smrt Brita. Poprava? Příběh z ukrajinské legie neměl nikdo znát

Jordan Chadwick byl bývalým příslušníkem skotské gardy. Na Ukrajinu odjel bojovat v říjnu roku 2022, kde se připojil k ukrajinské cizinecké legii, informoval deník The Guardian. O osm měsíců později byl Chadwick zabit. Repatriace 31letého britského vojáka proběhla 7. srpna.

Podle indicií, o kterých píše britský deník The Telegraph, ovšem Chadwick nepadl v boji. Chadwick byl nalezen mrtvý ve vodní nádrži u Kramatorska, města na východě Ukrajiny přibližně 48 kilometrů západně od nejbližší frontové linie na Donbasu, která nikdy nebyla součástí bojové zóny. Ruce měl svázané za zády a jeho tělo bylo ve vodě možná až dva dny.

Chadwick byl součástí ukrajinské cizinecké legie, kterou založil prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru 2022. Podle redaktora deníku The Telegraph Colina Freemana, který na Ukrajině pracoval jako reportér, však většinu této legie tvořili konfliktní lidé, ztroskotanci a bývalí zločinci, kteří často utíkali před problematickou minulostí.

Chadwick se v legii připojil k útočné skupině 50/50, jejíž jméno údajně odkazuje na riziko, kterému byli její členové vystaveni, ať už šlo o smrt nebo zranění. Skupina sloužila v roce 2023 během nejtěžších bojů u Bachmutu.

Smrt Chadwicka je dodnes zahalena tajemstvími. Spekuluje se, zda ho zabili ruští vojáci, nebo spíše jeho vlastní spolubojovníci.

Ti, kdo mohli něco prozradit, doposud mlčeli, podle Freemana z obavy před odvetou nebo kvůli nevyslovenému pravidlu, že „co se stane na Ukrajině, zůstane na Ukrajině“.

Až čtyři měsíce po Chadwickově smrti objevil reportér prvního vojáka, který byl ochoten s ním mluvit, i on však znal jen útržky příběhu.

Podle něj byl Chadwick dobrý voják, ale zároveň konfliktní a hádavý. Údajně došlo k hádce, která skončila jeho smrtí, a vedení legie případ rychle „vyřešilo“ bez oficiálního vyšetřování.

V britských médiích Chadwickův případ příliš nerezonoval, ale v uzavřených chatovacích skupinách legionářů se podle Freemana šířily různé příběhy. Jedna verze tvrdila, že Chadwick zemřel při „výběrovém“ rituálu, při němž byl vystaven waterboardingu – mučící metodě, při které je člověk připoután k nakloněné desce a na jeho obličej zakrytý látkou se mezitím lije voda, což má vyvolat pocit tonutí. Chadwick onen rituál neměl přežít, spolubojovníci ho proto hodili do nádrže, aby smrt vypadala jako utopení.

Další verze však spekuluje o možnosti, že waterboarding nebyl součástí rituálu, ale že šlo o trest za krádež. Obě verze obviňovaly britského legionáře s přezdívkou „Huggs“.

Ukrajinská policie se k případu dlouho odmítala vyjadřovat. Až detektivka Inna Ljachová při osobním setkání popsala jinou verzi. Chadwick se prý jedné noci po hádce stal agresivním, kolegové mu proto nasadili plastová pouta a vykázali ho pryč. Opuštěný a se spoutanýma rukama prý zabloudil k nádrži, kam buď omylem spadl, nebo do ní vešel záměrně.

„Myslíme si, že šel do vody sám, protože by bylo těžké ho donutit, aby tam šel proti své vůli,“ řekla detektivka Ljachová.

Reportér Freeman z The Telegraph ovšem popsal, že dobrovolníci, s kterými mluvil, jsou toho názoru, že oficiální verze Chadwickovy smrti je jen zastíracím manévrem. Podle nich ukrajinské úřady neměly zájem případ hlouběji prošetřit, protože jednotka 50/50 totiž sehrála klíčovou roli v bitvě o Bachmut a jejich případné zadržení kvůli internímu konfliktu by znamenalo oslabení obrany.

„Občas o tom slyšíte – nějací vojáci se poperou, někoho omylem zabijí a pak se na to tiše zapomene,“ řekl jeden z legionářů.

Letos v červnu se Freemanovi konečně podařilo spojit s mužem vystupujícím pod přezdívkou „Dave“, který byl s Chadwickem ve stejné jednotce. Podle Davea vedl k Chadwickově smrti incident s vojákem s přezdívkou „Bronco“.

„Členové 50/50 sdíleli dva domy kousek od sebe. Chadwick byl v jednom a Bronco ve druhém. Přišel tehdy v plné zbroji a pokusil se Bronka zabít. Nebylo jasné proč, ale ostatní ho odzbrojili a svázali mu ruce za zády. Potom ho Huggs odvezl autem,“ uvedl Dave.

Freeman následně vypátral zmíněného Huggse. Spojil se s ním skrze zprávy na sociální síti Instagram a Huggs se pokusil vysvětlit, co se stalo s Chadwickem.

„Vypěstoval si nenávist k členovi týmu s krycím jménem ‚Bronco‘. Po několika skleničkách si připravil zbraň a vydal se do domu druhého týmu, aby se s Bronkem utkal. Na to byl odzbrojen, vyveden z týmového domu i samotného týmu. Teprve poté byl objeven mrtvý,“ napsal Huggs, odmítl ovšem upřesnit, jak Chadwick zemřel. Dodal však, že „nebyl posledním člověkem, který viděl Chadwicka živého“.

Britští vyšetřovatelé Chadwickův případ odložili. Jak Freemanovi potvrdila lancashirská policie, vyšetřování formálně vede ukrajinská strana. Mezitím boje pokračují a ruské síly se blíží ke Kramatorsku, odkud by mohla brzy zmizet i místní policie, a pravda o smrti britského dobrovolníka nebude odhalena, upozorňuje reportér The Telegraph.

