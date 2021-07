Hejtman Grolich: Děti z Hrušek a Moravské Nové Vsi budou dočasně chodit do škol v okolních obcích

reklama

Do škol a školek v Mikulčicích a Lužicích děti nastoupí 1. září. Náhradní možnosti řeší v Hruškách a Moravské Nové Vsi. „Děti budou mít kam chodit. Domlouvají se dočasné varianty v okolních obcích, včetně dopravy. Dojíždění by mělo být asi jen na dva až tři měsíce, odhadem do listopadu,“ zmínil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Plyn a elektřinu už mají skoro všichni, zbývají dokončit jednotky přípojek v Hruškách a Mikulčicích. „Zatím je to provizorní, obratem se začne pracovat na standardním připojení, které se dá do země. To potrvá určitě do konce příštího roku,“ upřesnil hejtman.

Dobrovolnická pomoc se začíná řešit více organizovaně. „Jestli jste s někým konkrétním domluvení, jeďte. Ozývají se nám ale i různé firmy a podobně, že nabízí autobus s nějakým počtem lidí. V těchto případech je dobré dát předem vědět, na kontaktních místech s nimi pak počítají a pošlou je tam, kde jsou potřeba,“ řekl Grolich.

Starostové se shodli na tom, že by uvítali spíš jednodenní pomocníky, bez potřeby noclehu. K přenocování můžou dobrovolníci stále využít vlak v Hruškách, odkud je autobusový rozvoz do obcí. Po víkendu kraj končí s proplácením jídel. „Dobrovolníků už tam tolik není, téměř všichni už mají energie a bohužel se to dostává do fáze, kdy tam chodí i lidé, co nebyli zasažení ani nijak nepomáhají jenom proto, že je jídlo zadarmo. Fungují už i hospody, kam si ti, co nevaří doma, můžou zajít,“ vysvětlil Grolich.

Armáda bude pomáhat do 6. srpna. Aktuálně zejména s převážením lokálních skládek na velké, které si v dalším týdnu přeberou soukromé vysoutěžené firmy. V terénu stále dohlíží i policisté.

Český červený kříž začal vyplácet příspěvek ve výši 5.000 Kč na posudek pro účely čerpání státní dotace na obnovu bydlení. Příspěvek v hotovosti bude vyplácet přímo v obcích. Termíny a místa výplaty budou v obcích předem oznámeny. Každé postižené domácnosti dá pět tisíc korun, jejich seznamy má nezisková organizace od starostů. Pro vyplácení větších peněz ze sbírek se aktuálně řeší metodika, aby byly splněné všechny formální náležitosti.

