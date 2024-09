Hejtman Grolich: Pořád mi ten výsledek asi úplně nedochází

Nebyl ani moc čas to řešit. Já k tomu určitě napíšu něco delšího, až se mi všecko usadí. Všichni říkají, že je to neuvěřitelný výsledek. Je to hlavně obrovský závazek. Protože vzbudit velká očekávání, to se může povést, ale pak ty lidi nezklamat, to je těžké. Moc díky všem za podporu a vůbec.

A jak to vypadá s koalicí? Možná jste to už četli, ale shrnu to, ať to tady máte pohromadě. Dohodli jsme se se Starosty a pokračujeme tak, jako minulé období, jenom bez pirátů.

Lidovci budou mít hejtmana, dva náměstky a radního. Já budu mít na starosti zdravotnictví, finance, bezpečnost, marketing a vnější vztahy. Kolegové pak strategický rozvoj, chytrý region, sociální a rodinnou politiku a také majetek.

ODS bude mít prvního náměstka a tři radní. Na starosti budou mít dopravu, sport, investice, školství, životní prostředí a energetiku.

Starostové budou mít náměstka a radního a budou pokračovat v práci na územním plánování, kultuře a cestovním ruchu.

TOP 09 bude mít náměstka pro regionální rozvoj a koordinaci přípravy výstavby JEDU II.

Tolik z rychlíku z jednání a víc dám vědět průběžně. Ještě jednou díky a mějte se!

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



