Hejtman Grolich: Třicet sedm nových vlaků je velká věc. A názvy souprav se také povedly

Sedmatřicet elektrických železničních jednotek bude stát 6,651 miliardy korun (bez DPH). Kraj na ně bude čerpat dotaci z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši 5,5 miliardy, dotace tedy pokryje přibližně 85 % ceny. Dodávku zajistila firma Škoda Transportation a.s.

Pálava, Muškát moravský, Veritas, André, Rulandské modré a další – nové vlaky se nedají přehlédnout. Poznávacím znamením je červenobílá barva a pojmenování po odrůdách vinné révy pěstované na jižní Moravě. Jedná se o 31 čtyřvozových (333 míst k sezení) a 6 dvouvozových jednotek (146 míst k sezení) s moderním evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, dosahujících rychlosti až 160 km/hod.

Nové elektrické vlaky budou jezdit zejména na dvou páteřních linkách - S2 (Křenovice – Sokolnice-Telnice - Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice), S3 (Křižanov - Tišnov - Brno hl. n. - Židlochovice/Hustopeče). Dále jsou nasazeny i na linkách S51 (Šakvice – Břeclav) a částečně i S9 (Břeclav – Hodonín). Prvním dopravcem, který jednotky provozuje, jsou České dráhy. Od prosince 2024 pak bude jednotky provozovat dopravce, který vzejde ze soutěže.

„Třicet sedm nových vlaků je velká věc. A názvy souprav se také povedly. Ale hlavně každý, kdo se novými vlaky už svezl, poznal ten rozdíl. Nechybí klimatizace, wifi nebo dostupnější mobilní signál díky speciálním oknům,“ řekl hejtman Jan Grolich.

„Jsem rád, že předchozí zastupitelstvo kraje mělo odvahu jít do pořízení vlastních nových vlaků a že to současné se nezaleklo a celou věc dotáhlo do konce. Na peníze od Evropské unie měly možnost dosáhnout všechny kraje v České republice, ale pouze Jihomoravský kraj toho využil a včas a intenzivně začal pracovat na přípravě projektu. Vlaky MORAVIA jsou řešením, jak přilákat lidi k cestování vlakem,“ uvedl radní pro dopravu Jiří Crha.

Vlaky vyrobila společnost Škoda Transportation a.s. Nízkopodlažní elektrické vlaky nabízí až 21 míst na kola, 6 míst pro kočárky, přebalovací pult a koše na tříděný odpad. Nechybí USB porty, zásuvky, moderní informační systém s obrazovkami, na kterých se zobrazují nejen zastávky, ale i navazující spoje a mimořádnosti v dopravě. Kromě výroby vlaků byl součástí veřejné zakázky i full-service těchto jednotek na 30 let.

„Nové vlakové jednotky jistě splní nejvyšší požadavky cestujících na jihu Moravy a přilákají na železnici nové cestující. Železnice je nejefektivnější dopravní prostředek, který také nejméně zatěžuje životní prostředí. To jistě ocení i moravští vinaři. Navíc se jedná o nejmodernější vlaky na české železnici, které poskytují nejvyšší standard pohodlí a bezpečnosti,“ sdělil Tomáš Ignačák, President Regionu CZ/SK Škoda Group.

Název Moravia odkazuje na první lokomotivu, která roku 1838 přijela do Brna. V současné chvíli Jihomoravský kraj čeká na dodání poslední čtyřvozové soupravy, která by podle výrobce měla na jihomoravské koleje dorazit do konce června. Tato jednotka nespadá do dotačního programu z unijních fondů. Kraj si ji pořídil na vlastní náklady po úpravě dopravního konceptu na železnici v Jihomoravském kraji. Smluvní cena je 192 milionů korun (bez DPH).

