Hejtman Kuba: Dětská pohotovost v Českých Budějovicích je a bude zajištěna

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba zveřejnil na svém FB profilu tuto informaci: Dětská pohotovost v Českých Budějovicích je a bude zajištěna. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 9% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7905 lidí

Chci znovu poděkovat všem lékařům, kteří se do služeb zapojují včetně těch z dětského oddělení nemocnice, kteří to dělají navíc ke službám na oddělení. Hlavně kvůli všem těm, kteří pohotovost slouží, nechci akceptovat, že někteří tuhle svoji povinnost ignorují. Pokud by pohotovost nebyla, měl by každý lékař být k dispozici 24 hodin svým malým pacientům, za které bere kapitační platby. To, že jeden lékař ve všední den odpoledne od 17-21 hod a o víkendu od 9 do 21 hod odslouží pohotovost znamená, že na sebe kolegiálně bere na těch pár hodin pacienty všech ostatních. A není prostě fér, pokud to opakovaně dělají jen někteří a jiní na to kašlou, jako by se jich a jejich malých pacientů netýkalo.

Náš krajský odbor zdravotnictví po všech těchto jednáních tedy oslovil opět všechny dětské lékaře v okrese, kteří se na službách nepodílí a vyzval je, aby se zapojili. Na tuto výzvu zatím reagovali čtyři. U těch, kteří na výzvu nereagují, bude ze strany krajského úřadu zahájeno správní řízení, které může skončit udělením pokuty. Není prostě možné, aby tuhle povinnost někteří ignorovali. Navíc, pokud se do služeb zapojili všichni lékaři v okrese tak jak mají, tak na každého vyjde cca jedno odpoledne za měsíc a jeden víkendový den za celý rok. To opravdu není nic, co by bylo časově neúnosné.

Snažil jsem se, abychom vytvořili nejlepší podmínky jaké jsou možné. Teď ale budeme jako kraj také vyžadovat, aby se všichni kolegiálně zapojili do péče o svoje malé pacienty v okrese České Budějovice.

Věřím, že problémy se zajištěním dětské pohotovosti v Českých Budějovicích se už nebudou opakovat.

MUDr. Martin Kuba ODS



