Hejtman Kuba: Kraj dá lékařům 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení po dobu pěti let ve výši 15 tisíc

reklama

Přivést kvalitní lékaře, praktiky, dětské lékaře a zubaře do oblastí Jihočeského kraje i mimo nemocnice a do oblastí, kde je jich nedostatek. Zároveň vytvořit podmínky pro to, aby tu zůstali a poskytovali péči našim občanům. To je cílem nového motivačního programu, který kraj připravuje ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a obcemi. Lékařům v poptávaných oborech proto nabídne 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení po dobu pěti let ve výši 15 tisíc měsíčně. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR) jim poskytne smlouvy. Potvrdil to hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Nový dotační program musí ještě v říjnu schválit zastupitelé.

"Důležité je přivést lékaře tam, kde je snížená dostupnost zdravotní péče a vytvořit podmínky pro to, aby zde zůstali déle než pět let. Pracovali tu a našli tady spokojený profesní i rodinný život. Lékaři častěji provozují péči ve větších městech, což u rozlohou velkých krajů, jako je Jihočeský, vede k tomu, že pokrytí lékařskou službou není ideální. Jako zdejší hejtman chci, aby nabídka pro lidi v mém regionu byla co nejlepší a kvalitní lékaři či učitelé nemuseli za pracovními příležitostmi utíkat do zahraničí," vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba.

VZP ČR s kraji spolupracuje, ale nikde zatím neřešila dlouhodobou systematickou podporu nových lékařů. "Absolutně jsme tuto iniciativu přivítali. Jsme připraveni informovat kraj o situaci, kterou mapujeme, jak je zdravotní péče v kraji dostupná," řekl Kabátek s tím, že pojišťovna pak s vybranými lékaři uzavře smlouvu.

„Zdravotním pojišťovnám obecně chybí takové motivační programy, o kterých mluvil pan hejtman. Tedy takovou tu nadstavbu nad úhradovou vyhlášku. Nemůžeme lékaři říct, zaplatíme ti bydlení, vybavení ordinace. Tedy to, co může nabídnout kraj a obce. Jsme však smluvními partnery pro lékaře a jako plátci tak budeme součástí výběrových řízení a můžeme pomoci nastavit na míru úhradové mechanismy i s případnou speciální nadstavbou či bonifikací,“ dodal ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Motivační dotace pro jednoho doktora bude 600.000 Kč, z čehož by kraj první rok vyplatil 400.000 Kč a druhý a třetí rok po sto tisících. K tomu uhradí náklady spojené s bydlením ve výši 900.000 Kč na pět let, měsíčně tedy 15.000 korun. "Jde nám o to, že ten člověk tady musí aspoň pět let zůstat. Jsme připraveni jim poskytnout finanční částku, pokud do Jihočeského kraje přijdou, a pět let jim hradit náklady s bydlením, aby to bylo bydlení pro celou rodinu. Jde nám o to, aby se tu ti lidé zasídlili, aby tady zůstali," dodal Kuba, podle něhož se samospráva musí chovat při získávání nových lékařů či učitelů stejně jako firmy, které hledají nové inženýry nebo konstruktéry.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jihočeský kraj chce udržet mladé lidi na venkově Už test vám zjistí, jestli budete mít covid s těžkým průběhem. Čeští vědci si ho chtějí patentovat Jihočeský kraj: 450 škol dostane moderní podklady pro výuku první pomoci Kandidátní listiny do Sněmovny: Jihočeský kraj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.