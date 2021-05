Hejtman Kuba: Milí Jihočeši, tak tady zase pravidelný přehled, jak očkujeme v tomto týdnu

reklama

Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 25 740 dávek a Modernu v počtu 4 000 dávek. Vakcíny Astra Zeneca tento týden do kraje vůbec nepřijdou. Proto jsme se rozhodli dát veškerou očkovací látku Modernu ordinacím praktických lékařů.

Tento týden musíme využít na druhé dávky 776 dávek.

To znamená, že tento týden zvládneme nově prvními dávkami naočkovat téměř 30 tisíc Jihočechu

Od úterý je otevřena další kategorie 45+.

Všem, kteří se hlásí, budeme zase co nejrychleji přidělovat termíny a někteří už je mají. Jen pro představu, věkové kategorie 45+ a 40+ jsou početně nejsilnější ročníky a v součtu tvoří cca 102 tisíc Jihočechů. Kategorie 40+ se bude moct registrovat nejdál na začátku příštího týdne.

Navyšujeme kapacitu OČKA v ČB.

Pořád trvá situace, kdy naprosto nejvíc registrovaných máme do OČKA v Č. Budějivicích. Chceme maximálně využít toho, že chodí víc vakcín, tak jsme tam dnes v noci ještě nechali přistavět další očkovací boxy. Takže od zítřka zvyšujeme kapacitu až na 1500 očkovaných denně. Chtěl bych znovu poděkovat všem, kteří tam očkování zajišťují. Jsou úžasní a zvládají to pořád naprosto skvěle.

Ale i tak, abychom očkovali v celém kraji co nejrychleji a co nejvíc z vás se dostalo k očkování do letních dovolených, tak zase v tomto týdnu nabídneme některým zaregistrovaným v OČKU v Č.B možnost přeregistrovat se do Č.Krumlova. Tam logicky vzhledem k menšímu počtu lidí v okrese máme pořád volnou kapacitu. Pokud Vám to nedělá problém, prosím využijte toho. Dostanete se tak k očkování o pár dní dřív a pomůžete k tomu, abychom naočkovali co nejvíce z vás do léta.

Případná nabídka na přeregistraci bude zasílána na mobil formou sms i s odkazem na to, jak to provést. Je to samozřejmě dobrovolné, takže pokud nechcete, tak na sms nemusíte nijak reagovat a dál zůstáváte normálně zaregistrováni v OČKU Č.Budějovice a dostanete svůj termín.

Tak jdeme na to!

