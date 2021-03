Hejtman Kuba: Nemocnice prostě nejsou nafukovací

reklama

Milí Jihočeši, dlouho jsem tady neukazoval graf vývoje obsazenosti nemocnic. Snažím se zbytečně nestrašit, protože vím, kolik negativních zpráv se na nás každý den valí, ale vývoj posledních dnů považuji za vážný a myslím, že je důležité o tom mluvit. Takže, tady je náš starý známý graf z podzimu. Jen připomínám na ose x je čas po týdnech lineárně, ale na ose x jsou počty hospitalizovaných logaritmicky. Tedy stupnice roste mnohem rychleji oproti vodorovné ose (10-100-1000)

Pro připomenutí, ta horní křivka je počet všech C+ hospitalizovaných v kraji a ta spodní je počet C+ pacientů hospitalizovaných na odděleních ARO a JIP. Tedy těch s těžkým průběhem.

Možná si vzpomenete, že v nejhorší fázi 4. listopadu jsme měli 650 C+ pacientů a čekali jsme, za jak dlouho se naše nemocnice přeplní. Křivka se naštěstí oploštila asi 10 dní před kritickou situací a my jsme tomu utekli. Tenkrát jsme ale měli na ARO a JIP jen 69 pacientů. Pak počet klesal a nejméně jsme dosáhli 23. ledna 200 pacientů. Od té doby bohužel to číslo pořád roste. Celou dobu pomalu, ale teď hodně rychle. Včera jsme dosáhli 568 pacientů. Nejhorší je, že za posledních 10 dní se se ten počet navýšil o třetinu (37 %), ze 414 na 568. To zrychlení je hodně nepříjemné. Navíc počet hospitalizací se vždycky pár dní zpožďuje za počty nových pozitivních případů a ty poslední dny bohužel taky pořád rostou. Ty teprve v nemocnicích můžeme vidět za pár dní. Takže zatím nemáme žádné indicie, že by se ten trend rychle otočil a musíme počítat s dalším nárůstem.

Oproti podzimu je zásadní a nepříjemný rozdíl v počtu pacientů na ARO a JIP . Těch máme už teď 96. To je hodně! Nejvíc, co jsme kdy měli. A tahle lůžka bohužel neumíme navyšovat v desítkách. To prostě nejde. Potřebují vysoce specializované přístrojové vybavení a hlavně vysoce odbornou zdravotní péči, tj. i zvláště kvalifikovaný personál. To číslo 96 je částečně dané tím, že jsme pomohli Karlovarskému kraji a přijali některé jejich pacienty. Je jasné, že to už teď dělat nemůžeme. Ale i když uděláme maximum, tak už není možné, abychom tohle číslo zásadně navýšili. Ta rezerva už je opravdu malá a je třeba s tím počítat. To číslo 150 je už opravdu spíš “válečná medicína”.

Na grafu je spočítaný vývoj , který dlouhodobě počítáme z nárůstů v jednotlivých dnech. Opět tam je optimistická a pesimistická varianta. Bohužel tento týden jsme se pohybovali mnohem blíže té pesimistické. Takže se musíme připravit na to, že můžeme mít na ARO a JIP za týden 105, a pokud by trend pokračoval nepříznivě, tak taky 117 pacientů.

Naší nevýhodu je, že náš kraj zatím nedosáhl nejvyšší čísla nových přírůstků, jak jsem ukazoval na mapě minulý týden. A že bohužel v ČR čelíme nové britské mutaci viru, která se zjevně šíří rychleji a rychlost šíření postupuje do našeho kraje! To všechno znamená, že příští dny mohou být opravdu hodně složité. Naopak pro nás může trochu hrát to, že by se mohl začít objevovat dopad opatření z minulého týdne. Ten teď nejde dopočítat. A zachraňuje nás, že jsme proočkovali zdravotníky, což má už prokazatelný efekt ve snížení jejich nemocnosti.

Chci Vás všechny moc požádat, abyste to brali vážně. Jestli někdy bylo třeba, aby naši senioři zbytečně nikam nechodili a zůstali doma, tak teď. Jestli někdy každý z nás ovlivňoval to, co nás čeká, tak teď. Jestli někdy hrozilo, že budeme mít na jihu Čech v nemocnici opravdu problém, tak teď. Prosím mysleme na to následujících pár dní. Nechceme dosáhnout stavu, abychom museli pacienty převážet jinam, ani do jiných krajů, ani za hranice!

My jsme s našimi jihočeskými zdravotníky udělali všechno, abychom se připravili na nejhorší, máme připravené jasné kroky a budeme doufat, že to bude o něco lepší i díky chování a respektu nás všech. Prostě to musíme zvládnout. Jen to tentokrát může být skutečně už těsně před "nárazem" na naše technické i personální hranice! Nemocnice prostě nejsou nafukovací, tak prosím mysleme na to, že některé z těch lůžek by mohl potřebovat někdo z nás nebo našich blízkých. A nejen kvůli onemocnění kovidem!

