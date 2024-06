Hejtman Kuba: Proces operací totálních endoprotéz jsme ve svých nemocnicích sjednotili

Vyšší počet operačních výkonů kloubních náhrad, standardizace postupů, efektivnější rehabilitace a v konečném důsledku snaha o zkrácení čekacích dob. To je jen krátký výčet cílů Ortopedického programu Jihočeského kraje.

Ten ve všech jihočeských nemocnicích zlepšuje a zároveň sjednocuje ortopedickou péči o pacienty, kteří plánují kloubní náhradu tak, aby o ně bylo všude stejně dobře postaráno. Sjednotit postupy, zlepšit a zefektivnit celý proces se podle hejtmana Martina Kuby rozhodl Jihočeský kraj ze dvou hlavních důvodů.

„Vedly nás k tomu dvě věci. Dlouhodobým faktorem je skutečnost, že celkově česká populace stárne a lidí, kteří se dožívají vysokého věku je čím dál tím více. Velká část populace tak potřebuje výměnu kloubů, ať už kyčle nebo kolene, aby se vrátili do aktivního života. Druhým faktorem je pandemie covidu, která operace zpozdila. Protože tohle jsou operace plánované, ty se odkládaly a v té chvíli se vlastně zvýšil podíl lidí, kteří na ni čekali. Tyhle dva faktory jsme vzali dohromady a řekli jsme si, že chceme jednak po covidu počet navýšit, aby ti lidé nemuseli čekat tak dlouho a že jednak chceme připravit program, který by umožňoval, aby v jižních Čechách lidé celým procesem prošli v co nejkratší době a nemuseli čekat roky s bolestivou kyčlí, než se dostanou na operaci. Proto jsme taky chtěli, aby mohli tu operaci podstoupit kdekoliv v jižních Čechách,“ uvedl hejtman Kuba.

V Českých Budějovicích, jako spádové nemocnici s mnoha složitými výkony se logicky čeká nejdéle. „Zato třeba v Jindřichově Hradci, v Táboře už se dneska dostáváme na čekací dobu pár měsíců. Proto jsme chtěli, aby se všichni ortopedi sjednotili a všechny operace probíhaly všude stejně. Jihočeši tak budou mít jistotu, že když půjdou na operaci v Táboře, v Jindřichově Hradci, v Budějovicích nebo v Písku, tak vždycky dostanou kvalitní péči ve stejném standardu,“ dodal hejtman.

O výrazné zlepšení ortopedické péče kraj usiluje od roku 2022 a tato snaha je již úspěšná. V roce 2023 byl počet primárních výměn kyčelních a kolenních kloubů oproti předchozímu roku navýšen o 445 na celkových 2530. Připočítáme-li však k tomuto počtu i reimplantace či výměny ramenního kloubu, jedná se za rok 2023 o celkem 2863 operací.

Od ledna 2024 do současnosti se zatím podařilo provést celkem 1474 operačních kloubních výměn. Díky tomu se dá předpokládat, že i letošní rok bude znamenat další navýšení počtu těchto ortopedických operací. To s sebou nese i snížení čekacích dob ve většině jihočeských nemocnic navzdory stále vyššímu počtu pacientů, kteří tento zákrok potřebují.

Samotný počet ortopedických operací však o zlepšení péče nevypovídá zdaleka vše. Zásadní je zavedení jednotných standardů tak, aby bylo v jednotné kvalitě postaráno o pacienty ve všech jihočeských nemocnicích. A zapomínat se nesmí ani na efektivní rehabilitaci, která zajistí co nejrychlejší návrat do běžného života.

Zmenšit obavy pacientů a vysvětlit jim celý proces výměny kyčelního nebo kolenního kloubu má za úkol praktická příručka, která byla připravena ve spolupráci s ortopedickými odděleními jihočeských nemocnic. Právě na těchto odděleních bude také k dispozici všem pacientům, kteří jsou k operačnímu výkonu kloubní náhrady registrovaní. A to jak v tištěné verzi, tak elektronicky ZDE.

„Připravenost pacienta je u téhle té operace klíčová, protože ono se to nezdá, to není jenom o tom, jestli je šikovný operatér, ale je strašně důležité, jestli má pacient správně zkompenzovanou cukrovku, jestli je dobře připraven z pohledu třeba krevního obrazu. Pokud ho před operací nemá dobře vyladěn, musí dostávat krev. Potom se často ukazuje, že ti lidé leží v nemocnici třeba o tři nebo čtyři dny déle a rehabilitace trvá delší dobu. Proto je součástí programu i brožura, která obsahuje všechny potřebné informace, aby pacient věděl, co musí před samotnou operací udělat,“ dodal hejtman.

