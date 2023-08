Hejtman Kuba: Silnice z Dačic do Slavonic dostane nový kabát

reklama

„Zahajujeme dnes stavbu, na kterou se hrozně dlouho čekalo. Všichni si pamatujeme roky diskusí a petic o tom, jak je tahle silnice nebezpečná. Bohužel taky na ní vyhaslo několik lidských životů. My jsme se dlouhodobě snažili to vyřešit. Myslím, že to ukazuje nutnost spolupráce samospráv. Majetková vypořádání vždycky prodlužují celou přípravu a tady kolegové a místostarosta Dačic na tom odpracovali velký kus práce. Ukazuje se, že když se do toho my, jako politici, zapojíme a snažíme se úředníkům s těmi jednáními pomoct, tak se celý proces přípravy zrychluje. Tahle stavba mi dělá o to větší radost, protože jsem tady před třemi lety stál a říkal jsem, že bude naší prioritou tuhle stavbu zahájit, a ještě v našem volebním období dokončit. A ono to vypadá, že se to povede. Já mám prostě rád, když se sliby plní. Děkuji všem, kteří se na její přípravě podíleli,“ řekl při slavnostním zahájení stavby hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,76 km. Stavba je rozdělena na etapy podle objízdných tras a druhů stavebních prací. V prvním úseku, který bude proveden ještě v letošním roce, tedy od křižovatky v Liščích horách ke křižovatce v obci Peč, se bude jednat o odfrézování, provedení recyklace za studena a položení nových vrstev vozovky. Důležitá je úprava stávající stykové křižovatky na trase Dačice - Hostkovice. Odstraní se její současné nedostatky a bude doplněn levý odbočovací pruh ve směru od Dačic. Na křižovatce přibude i ostrůvek, který umožní řidičům lepší výhled. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Zbylý úsek, včetně opravy mostu v Dolním Bolíkově, bude realizován ve stavební sezóně 2024.

Kvůli stavbě jsou v letošním roce pro vozidla do 7,5 tuny navrženy dvě varianty objízdných tras: jedna bude vedena přes Český Rudolec, Slavonice, Staré Hobzí a Dačice, druhá přes Kunžak, Strmilov, Studenou a Dačice. Pro vozidla nad 7,5 tuny je navržena trasa přes Studenou, Telč a Dačice.

Náklady na rekonstrukci silnice II/406 Dačice – Slavonice jsou 193 mil. Kč s DPH a jsou financovány z rozpočtu Jihočeského kraje. Náklady na úpravu křižovatky jsou 17,5 mil. Kč, kdy bude většina nákladů hrazena z finančního příspěvku SFDI.

Délka stavby: 9760 m

Počet křížení a křižovatek: 4

Počet mostů: 1 - Most ev. č. 406-013 Dolní Bolíkov

