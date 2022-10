Hejtman Kuba: To, co jsem tam viděl je fakt hrozný

reklama

Dnes jsem se jel podívat do Chýnova na případ týrání koček, o kterém mi už hodně z Vás psalo. Bohužel jsem to v týdnu nestíhal a chtěl jsem to vidět na vlastní oči. To, co jsem tam viděl je fakt hrozný. No koukněte sami.

A bohužel jsem zjistil, že se v tom pořád nestalo nic.

Takže tady v maringotce žije stará paní, která už zjevně není mentálně schopná posoudit reálný stav věcí a kolem maringotky živoří spousta naprosto vyhublých, podvyživených a zjevně nemocných koček, které nutně potřebují pomoc. Bohužel odbor životního prostředí v Táboře, který je ze zákona příslušný k tomu, aby to vyřešil, v tom pořád nic neudělal. Odvolávají se na „správní lhůty“. Tohle mě fakt štve. Postup úřadů v těhle věcech je někdy strašný a bohužel to odnáší nevinná zvířata. Když jsme zachraňovali německého ovčáka Orina z kotce v polích u Suchdola, kde živořil roky, tak to bylo podobné a taky mi někteří úředníci vysvětlovali, proč to vlastně nepůjde. A šlo.

Takže na pondělí svolám jednání k nám na krajský úřad a buď se v Táboře okamžitě rozhoupají, kočky odeberou a dají je někam do útulku, nebo musíme najít nějaký jiný způsob, jak je co nejrychleji dostaneme pryč.

A mimochodem tohle mi zase dokazuje, jak nešťastně nastavený je právní rámec v těhle věcech. Budu o tom mluvit s našimi poslanci a senátory, aby se snažili postupy v těhle případech upravit.

MUDr. Martin Kuba ODS



