Hejtman Netolický: Místo Stalinova pomníku muzeum totality

Jednou z nich je multimediální výstava Paměť národa, která je umístěná v rozsáhlé sloupové síni pod bývalým pomníkem Josifa Vissarionoviče Stalina v Praze na Letné. Výstava se zaměřuje na období nacismu a komunismu, jimiž naše země ve 20. století prošla. Organizátorem výstavy je nezisková organizace Post Bellum. Se zástupci společnosti jednal ve čtvrtek přímo v prostorách výstavy o dalších projektech a možné krajské podpoře hejtman Martin Netolický.

„Významné výročí, které si naše republika v letošním roce připomíná, bychom měli využít k tomu, abychom přemýšleli nejen nad historickými událostmi, ale uvažovali o nich v širším kontextu. Svědectví přímých aktérů a pamětníků jsou něčím, na co bychom měli být pyšní a měli bychom tato svědectví uchovat pro další generace. Proto jsem rád za projekty organizace Post Bellum, která se snaží vytvořit ucelenou sbírku vzpomínek konkrétních osobností naší novodobé historie,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V příštím roce bychom chtěli společně pokračovat v mapování dalších osobností z našeho regionu a následně tento materiál šířit nejen mezi studenty středních škol, ale také široké veřejnosti,“ doplnil hejtman Netolický s tím, že kraj plánuje tento projekt finančně podpořit.

Celá výstava je situována do prostor pod bývalým pomníkem Josifa Vissarionoviče Stalina v Praze na Letné. „Návštěvníci mají možnost navštívit nejen velmi dobře zpracovanou multimediální expozici, ale podívají se také do míst, která nejsou veřejnosti tolik známa a dodávají této výstavě další rozměr. Osobně bych si dovedl na těchto místech, kde stálo v letech 1955 až 1962 největší skupinové sousoší v Evropě, představit například muzeum totality či jinou stálou expozici s tímto zaměřením,“ dodal hejtman Netolický.

Výstava Paměť národa

První část výstavy nazvaná „Obrazy“ zavede návštěvníka prostřednictvím videomappingu do vlaku směřujícího do koncentračního tábora, usadí ho do kokpitu letounu Spitfire během bitvy o Británii, zavede do zatopené krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici nebo vyšetřovny StB. Celé promítání je zakončeno euforií sametové revoluce. Ve druhé části výstavy, kterou tvůrci nazvali „Svědectví,“ je možné prostřednictvím videoprojekcí sledovat vyprávění pamětníků ze sbírky Paměti národa, kteří vzpomínají na významné události 20. století. Součástí výstavy jsou i portréty pamětníků na výstavních panelech rozmístěných na přístupových cestách v parku na Letné.

Psali jsme: Hejtman Netolický: Příspěvek investora na rekonstrukci silnic není ničím novým Hejtman Netolický: Rozhledna na Králický Sněžník patří Hejtman Netolický: Krajští záchranáři mají vlastní slavnostní prapor Hejtman Netolický: Bioplynka nově vytápí léčebný ústav Albertinum Žamberk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV