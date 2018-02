Hejtman Netolický: Spolupráce s Prešovským krajem je velmi úspěšná

Ten po 16 letech nahradil v čele kraje dosavadního župana Petera Chudíka. Kromě spolupráce mezi školami a kulturní výměny pomohl kraj svým slovenským partnerům při živelních pohromách či rekonstrukci silnic. Součástí delegace Pardubického kraje na Slovensko byli také 1. námětek hejtmana Roman Línek a krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Prešovský samosprávný kraj byl v roce 2002 prvním regionem, se kterým jsme navázali partnerskou spolupráci, která dnes patří mezi nejúspěšnější a nejpevnější. Kromě komunikace na úřednické úrovni a výměny zkušeností v řadě oblastí se nám podařilo propojit naše střední školy, kulturní spolky či sportovní oddíly. Se slovenskými kolegy jsme konzultovali také transformaci sociálních služeb z klasických ústavních zařízení na zařízení rodinného typu,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Zároveň jsme v mimořádných případech uvolnili finanční prostředky na pomoc při živelních pohromách. S panem předsedou Majerským jsme se shodli na tom, že spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. V roce výročí 100 let od vzniku Československa považuji za symbolické, že i nové krajské vedení chce i nadále prohlubovat dlouholetou spolupráci. Ostatně naše národy k sobě mají stále velmi blízko,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v nejbližších měsících budou definovány projekty na období 2018 – 2020 ve všech oblastech.

První konkrétní finanční pomoc zaslal Pardubický kraj na Slovensko v létě 2004 v době, kdy byl hejtmanem dnešní 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Po vlně ničivých povodní v létě 2004 jsme poslali v srpnu do Prešova materiální pomoc v hodnotě 100 tisíc korun. Už o několik měsíců později, v říjnu 2004, postihla Vysoké Tatry ničivá smršť. Tehdy jsme pomohli prešovskému regionu částkou půl milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. V roce 2010 Prešovský samosprávný kraj opravil komunikaci druhé třídy z Vyšných Hágů do Štrbského Plesa zničenou při sesuvu půdy v témže roce. Pardubický kraj poslal partnerům na tuto rekonstrukci přes 500 tisíc korun. O čtyři roky později, v červnu 2014 byla při rozsáhlé povodni poškozena silnice v obci Osturňa. Pardubický kraj v rámci spolupráce podpořil opravu jediné příjezdové cesty do obce částkou jeden milion korun. „Mimo jiné zde hrozil sesuv půdy a tím ohrožení některých domů v obci, která je vyhlášena rezervací lidové architektury. Krátce po povodni jsem obec se zástupci Prešovského samosprávného kraje navštívil a přislíbil finanční dar ve výši jednoho milionu korun na sanaci škod. Byť se nejednalo o nijak závratnou částku z celkové ceny, tak jsme tímto přispěli k zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti v obci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch projektu v partnerském regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství v Ubľe. „Chodník je spojnicí mezi Prešovským samosprávným krajem a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, která je také našim partnerským regionem. V letošním roce bude celý projekt dokončen a náš kraj přispěl částkou 540 tisíc korun,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.