Hejtman Půta: Paní Hronová by musela čelit obvinění, že mi stranila

Vrchní soud podle informací z médií vyhověl stížnosti mých advokátů na podjatost členky senátu paní Hronové. Mně ani mým právníkům zatím rozhodnutí soudu doručeno nebylo.

Soud bude tedy zřejmě probíhat dál s jiným přísedícím. Věřím, že to nebude znamenat významné zdržení celého případu. Asi není zcela běžné, aby si obžalovaný stěžoval na to, že by člen soudního senátu mohl být zaujatý v jeho prospěch.

Nezpochybňuji nijak kvality paní Hronové, ale je manželkou mého kolegy z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, a já jsem nechtěl, aby existovaly sebemenší pochybnosti o tom, že rozsudek soudu bude nestranný, nebo aby paní Hronová musela čelit obvinění, že mi stranila.

Připomínám také, že stížnost proti nevyloučení paní Hronové podal rovněž státní zástupce, z čehož usuzuji, že obavy o nestrannost paní Hronové sdílel.

Bc. Martin Půta SLK

hejtman



autor: PV