Hejtman Půta: Pevně věřím, že nás v tom stát nenechá

Během jarních krizových měsíců vláda ze dne na den rozhodla o uzavření škol. Fakticky tak z veřejné dopravy obratem zmizelo 50–70 % cestujících. Zároveň vláda požadovala po krajích, aby rozsah dopravy zůstal zachován kvůli nezbytné mobilitě těch, kteří mohli nebo museli fungovat i nadále. Úspory v neobjednaných spojích tak byly pouze 1–3 %. Chybějící peníze z běžně vybíraného jízdného však jdou u každého z krajů do desítek až stovek milionů korun.

Kraje nyní naléhavě řeší, jak uhradit letošní objednanou dopravu a co s tou v příštím roce, kdy mohou být jejich rozpočty ještě napjatější. Ústecký ani Liberecký kraj nechtějí ve větší míře škrtat spoje, neboť by to ve svém důsledku znamenalo další odliv cestujících. Vznáší proto požadavek na stát, aby krajům v letošním roce finančně pomohl. Uvedli to na dnešní společné tiskové konferenci hejtman Libereckého kraje a předseda Komise Rady AKČR pro dopravu Martin Půta, jeho náměstek pro dopravu Jan Sviták a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.

„Apelujeme tímto na stát, aby po koronavirové krizi, kdy došlo k markantnímu celorepublikovému poklesu tržeb ve veřejné dopravě, krajům finančně pomohl. Nyní je důležité, aby veřejná doprava, která prochází těžkou zkouškou, byla zachována alespoň v takovém rozsahu, jako fungovala před koronakrizí. Pokud budeme muset škrtat spoje, přinese to další pokles cestujících a další pokles tržeb. Tím bychom roztočili spirálu, kdy na jedné straně škrtáme kvůli nízkým tržbám, aby nám kvůli horším jízdním řádům jezdilo ještě méně cestujících. To přinese výrazný negativní celospolečenský ekonomický dopad,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.

Kraje se roky snaží, aby systém veřejné dopravy fungoval stabilně a spolehlivě, a různými opatřeními lákají na nové cestující. Případná redukce z momentálních ekonomických důvodů vrátí veřejnou dopravu o několik let zpět a naruší její síťovou celistvost.

V době pandemie fungovala veřejná doprava v celé České republice téměř tři měsíce v omezeném režimu. Žáci a studenti nedojížděli do školy a řada zaměstnanců pracovala z domova. Někteří naopak volili dopravu osobním automobilem, především z obavy o své zdraví. Jen v Ústeckém kraji jsou ztráty a pokles tržeb odhadovány do konce letošního roku ve výši zhruba 155 milionů korun. Tržby se propadly oproti stejnému období před rokem například v březnu o 46 %, v dubnu dokonce o 70 %. Kromě regionální dopravy Ústecký kraj garantoval a hradil poklesy tržeb i městům v jednotlivých MHD. Z celkového odhadu poklesů tržeb jen za období březen – červen chybí za tržby městských doprav v kraji asi 57 milionů korun. Na kompenzacích slev studentů a seniorů přitom stát ušetřil za stejné období v Ústeckém kraji asi 24 milionů korun.

„V Libereckém kraji klesly výnosy z jízdného za období od března do června letošního roku oproti tomu předchozímu o zhruba 40 milionů korun – v tomto propadu není zahrnut pokles výnosů v městské hromadné dopravě, kterou si hradí příslušná města ze svých rozpočtů,“ doplnil za Liberecký kraj Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

K největšímu úbytku cestujících došlo v Libereckém kraji ve druhé polovině března, kdy jejich počet ve veřejné dopravě klesl na 26 %. Na konci dubna už využívalo veřejnou dopravu přibližně 35 % „původních“ cestujících, na konci května 57 % a v červnu již 71 %. Občané Libereckého kraje se vrací do veřejné dopravy postupně, prázdninové měsíce jsou každoročně výnosově slabší a až se zahájením školního roku lze očekávat opětovné využívání veřejné dopravy ze strany žáků a studentů, kteří tvoří významný podíl cestujících.

„Jsem rád, že se lidé začínají po jarní koronakrizi do veřejné dopravy vracet. Nechceme kvůli propadům tržeb škrtat spoje, protože by to v důsledku mohlo způsobit, že počet cestujících bude dál klesat. Pevně věřím, že nás v tom stát nenechá a že vyhoví i našim požadavkům, jak to udělal v případě tzv. kompenzačního bonusu městům a obcím. V září by navíc Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla projednat návrh Libereckého kraje na kompenzaci krajům ve výši 500 korun na obyvatele všech regionů v republice. Vláda sanuje výpadek prostředků v různých oblastech a já bych si velice přál, aby pomohla i ve veřejné dopravě. Pokládám to za velmi významné,“ uzavřel hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Finanční ztráty v krajské dopravní obslužnosti vč. Hl. města Prahy v době vyhlášení nouzového stavu COVID-19 (březen, duben 2020) Hl. m. Praha 400 000 000 Středočeský kraj 152 000 000 Jihočeský kraj 23 500 000 Plzeňský kraj 42 000 000 Ústecký kraj 82 000 000 Karlovarský kraj 31 000 000 Královéhradecký kraj 57 000 000 Pardubický kraj 59 900 000 Kraj Vysočina 55 000 000 Jihomoravský kraj 88 000 000 Moravskoslezský kraj 111 000 000 Zlínský kraj 52 600 000 Olomoucký kraj 42 600 000 Liberecký kraj 36 000 000 Celkem 1 232 600 000 Kč

