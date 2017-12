Hejtman Půta ocenil vítěze online kvízů s tematikou internetové bezpečnosti

Žáci zapojených základních a středních škol odpovídali na otázky týkající se nástrah internetu

a správného chování ve virtuálním světě. Těm úspěšným a pracovní skupinou vylosovaným v pondělí 18. prosince v sídle Libereckého kraje pogratuloval a hodnotné ceny předal hejtman Martin Půta. Vítězka složitější varianty, Kvízu Plus, bude soutěžit v celorepublikovém kole.

Soutěž pro žáky základních a středních škol je každoročně od dubna do října jednou z aktivit projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI). V letošním roce se k 31. říjnu zaregistrovalo celkem 33.965 žáků z celé republiky a 16.670 jich i úspěšně absolvovalo Soutěžní kvíz. „Projekt má zvýšit informovanost o rizicích internetového prostředí. Žáci si mohli na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a ověřit si své znalosti v základním kvízu. Pokud odpověděli správně, postoupili do slosování o ceny. Pro úspěšné řešitele byla následně dostupná i jeho složitější varianta Kvíz PLUS,“ popisuje Linda Ehrenbergerová, která měla projekt v Libereckém kraji na starosti.

Pracovní skupina prevence kriminality Libereckého kraje pak v listopadu vylosovala Jasmínu Sellami ze ZŠ a MŠ Klíč, s.r.o. v České Lípě, Nikolu Zemanovou ze Základní školy Jablonec nad Nisou – Mšeno a Davida Halčinu ze Základní školy a Mateřské školy ve Sloupu v Čechách. Za své znalosti o internetové bezpečnosti se radovali z cen jako je mobilní telefon, power banka nebo flash disk, které do soutěže věnoval Liberecký kraj spolu se sponzory projektu - firmou Microsoft, CZ.NIC a GORDIC.

Bc. Martin Půta STAN



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V pondělí dopoledne se na krajském úřadě uskutečnilo i finálové krajské kolo soutěžního Kvízu Plus, tedy té náročnější varianty. Čtyři nejrychlejší řešitelé ze škol v Libereckém kraji odpovídali na záludnější otázky. Za to na ně pak čekal třeba x-box, tablet nebo bezdrátová klávesnice s myší. Po napínavém boji nakonec zvítězila Kateřina Šourková z jabloneckého Gymnázia U Balvanu. „Kateřina současně postoupila dále do celorepublikového kola, které se uskuteční 6. února 2017 v Praze,“ dodala Linda Ehrenbergerová.

Na dalších místech se umístili Lucie Kuželová ze Základní školy a Mateřské školy Roztoky u Jilemnice, Filip Řezáč ze Základní školy Železný Brod, Školní a Lukáš Rajtmajer ze Základní školy Turnov, Skálova.

Všem výhercům gratulujeme a věříme, že se do soutěže zapojí i v příštím roce. Soutěž bude probíhat opět od dubna do října.

Psali jsme: Hejtman Půta: Ničeho nezákonného jsem se nedopustil Na libereckého hejtmana Půtu a dalších 12 lidí byla podána obžaloba Hejtman Půta: Město musí mít přehled, co se na jeho území děje, připravuje a buduje Hejtman Půta: Rekonstrukce silnice do Rokytnice nad Jizerou by měla být zahájena v roce 2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV