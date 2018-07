Hejtman Šimek: Brno bude mít od října novou leteckou linku do Milána

Díky tomuto výsledku jednání hejtmana Bohumila Šimka se zástupci Letiště Brno se cestující a turisté mohou těšit mimo jiné na příznivé ceny za letenky, kvalitní palubní servis a 90 % letů načas.

“Díky konstruktivnímu přístupu při jednáních o nové lince máme dnes tuto skvělou správu pro všechny občany a pravidelné návštěvníky Jihomoravského kraje v podobě pravidelných letů do Milána. Zejména bych rád ocenil rychlost, s jakou se Ryanairu podařilo novou linku otevřít. Obvykle se hledá volná kapacita na jednu až dvě sezóny dopředu, takže sjednáním nové linky už na tuto zimu si náš vyjednávací tým připsal mimořádný úspěch. Beru to jako další krok společné strategie rozšiřovat postupně počty pravidelných linek pro obyvatele a turisty našeho regionu. Jednání o další možné spolupráci s touto společností budou i nadále pokračovat,” řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

“Když skupina Accolade vstoupila do společnosti Letiště Brno, slíbil jsem, že Brno rozlétáme. Dnes oznamujeme první novou linku. Děkuji Ryanairu za dobré rozhodnutí ji otevřít a zejména děkuji, že pro ni ve svém letovém řadu našel prostor už v letošním roce. Milán Bergamo je oblíbenou destinací cestujících z našeho regionu a stejně tak Brno a Jihomoravský kraj jsou perfektní destinace pro turistiku i podnikání, takže věřím, že linka bude úspěšná,” komentoval novou linku předseda představenstva společnosti Letiště Brno Milan Kratina.

„Ryanair s potěšením oznamuje novou linku Brno – Milán-Bergamo, která bude létat dvakrát týdně od konce října coby součást našeho letového řádu na zimu 2018. Jsem ráda, že se podařilo linku odstartovat už při příležitosti velmi symbolického data 28. října, tedy přesně na sté výročí vzniku Československa. Prodej letenek začíná dnes na Ryanair.com. Ryanair tak bude z Brna létat na dvou linkách – na Londýn Stansted a na Milán Bergamo. Na oslavu této události uvolňujeme místa na této lince k prodeji od 709 Kč pro lety v listopadu a v prosince, které bude možné zabookovat jen do pondělí (16. července). A protože místa za takhle úžasně nízké ceny budou velmi rychle rozebraná, měli by zákazníci co nejrychleji navštívit www.ryanair.com, aby o ně nepřišli,“ řekla Olga Pawlonka, manažerka Ryanairu pro prodej a marketing pro střední Evropu.

Společnost zaručuje cestujícím v rámci své strategii „Stále se zlepšujeme“ nižší ceny a další skvělá vylepšení, a to zejména:

Levnější poplatky za zavazadla – nižší poplatek 25 eur a vyšší limit 20 kg na zavazadlo

Pokoje Ryanair s desetiprocentním bonusem do cestovního kreditu

Transfery Ryanair – větší výběr vozů s novým partnerem Car Trawler

Slib přesnosti – 90 % letů Ryanairu bude na čas

Slib ceny – najděte levnější cenu a Ryanair vám vrátí rozdíl v ceně plus 5 euro na váš účet na My Ryanair

