Hejtman Šimek: Výstavba dálnice na Vídeň je už evergreen

V pátek 16. února se zástupci Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem sešli u kulatého stolu k pracovnímu jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem a představiteli SŽDC a ŘSD. Jednání se zúčastnil také primátor města Brna Petr Vokřál. Dvouhodinové pracovní setkání bylo věnováno dopravním problémům jižní Moravy, a to zejména D52, Severojižní kolejový diametr, ŽUB, D43 a zkapacitnění D1.

„Jsem rád, že dnešní pracovní jednání bylo velmi konstruktivní a věcné. Je vždy velmi dobré, když se některá důležitá jednání všech dotčených uskuteční u jednoho stolu, řešení problémů to pak posouvá směrem dopředu. Důležitým bodem jednání byla výstavba dálnice na Vídeň (D52). „Je to evergreen, jsme neustále atakováni ze strany občanů, starostů i čelních představitelů sousedního Rakouska. Podle posledních informací by u obchvatu Mikulova mělo být letos vydané územní rozhodnutí,“ řekl hejtman Šimek. „Na další úseky chceme požádat o územní rozhodnutí v průběhu tohoto roku,“ doplnil ministr Ťok.

„Pokud jde o Železniční uzel Brno, kraj dal jasné stanovisko lednovým rozhodnutím zastupitelstva, že preferuje variantu Řeka. Jsem rád, že pan ministr vítá takové jasné signály a řekl, že jakmile bude mít i stanovisko města Brna, ministerstvo dopravy tento projekt podpoří. Dnes jsme panu ministrovi blíže představili plány na Severojižní kolejový diametr, který by měl posílit a zefektivnit regionální dopravu a ulehčit i brněnské městské dopravě,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Ministr Ťok zdůraznil, že při rozhodování o poloze nádraží je třeba odhlédnout od politikaření a začít stavět. „Brno nevyužilo v předcházejících letech evropské peníze na tuto investici, pro stát je to důležitý projekt a jsem přesvědčen, že peníze se i ve státním rozpočtu najdou. Pokud jde o severojižní kolejový diametr, ten by měl být řešen společně s brněnským nádražím. Chci, aby SŽDC začala co nejdříve zpracovávat studii proveditelnosti na tento projekt,“ řekl Dan Ťok, který informoval také o postupující realizaci Velkého městského okruhu i chystaném zkapacitnění dálnice D1 kolem Brna, při jehož realizaci chce ministerstvo dopravy nadstandardně přistupovat k protihlukovým opatřením s ohledem na obyvatele v jejím okolí.

Dalším tématem jednání byla také příprava pro projekt dálnice D43, ke které uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček: „Jednali jsme o úsecích od Lysic v severní části kraje, které jsou fixovány v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a je možno je připravit k realizaci.“

