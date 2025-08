Armádní cvičení pár týdnů před volbami? Krása má jasno

EU a USA uzavřely dohodu o clech. Co k ní říci? Je kritika, která z některých míst na adresu von der Leyenové zazněla, podle vás oprávněná?

Kritiku jednání von der Leyenové považuji nejen za oprávněnou, ale z mého pohledu i nedostatečnou. Z jednání světových lídrů se úplně vytratila klasická diplomacie a všechno je pouze o tom, jak se ti nejmocnější dohodnou, bez ohledu na ostatní. Co je to za jednání, když Ursula von der Leyenová jede do Skotska na golfový resort vlastněný Donaldem Trumpem, kde jí prezident USA, v pauze golfového turnaje, sdělí verdikt patnáct procent, a ona to akceptuje. Bez konzultací, bez porady s představiteli jednotlivých zemí si plácne s Donaldem Trumpem, přičemž je zřejmé, že jejich „plácnutí“ bude mít negativní dopad na ekonomiku evropských zemí.

Von der Leyenová bez mrknutí oka akceptovala, co jí Trump nadiktoval. Odkývala všechny závazky s odběrem americké ropy a plynu za 750 miliard dolarů a odběr amerických zbraní za 600 miliard dolarů. Je to naprostý debakl, jak říká i francouzský premiér.

Pro mě je především nepochopitelné, že byla Ursula von der Leyenová vůbec podruhé zvolena, když má řadu průšvihů. Začalo to plagiáty, několikrát byla odejita z různých funkcí pro podivné vyplácení firem, měla skandály na německém ministerstvu obrany, protože tam prosazovala hlavně uplatnění co nejrozmanitější palety sexuálních orientací v armádě a končí to aférou s firmou Pfizer a bezprecedentním souhlasem s diktátem prezidenta Trumpa.

Je vidět, že Evropský parlament, ale celá kvazi demokracie na úrovni EU, je pouze hraní si, protože jinak by ji nemohli poslanci Parlamentu EU znovu zvolit do funkce. Jasně se ukazuje, že evropskou politiku, ale i světovou politiku, ovládá několik nejbohatší korporací. Je vůbec možné a správné, aby zásadní věc vyjednávala jedna osoba za všechny členské země. Takového jednání by se měly účastnit všechny země EU. Dnes se také ukazuje, že Francie, Německo a další země chtějí samostatně vyjednávat cla s USA, protože jsou s výsledkem jednání nespokojené. Prezident Trump udělá pro Ameriku vynikající obchod, bez ohledu na partnery. Je otázkou, jak dlouho budou jednotlivé země akceptovat tuto ochranářskou politiku USA. Protekcionismus se ve svých důsledcích nakonec může obrátit proti zemi, která jej prosazuje.

Ve svém pravidelném komentáři „Co týden dal“ jste se věnoval i situaci na Ukrajině. A to konkrétně korupci a také prezidentu Zelenskému. Můžete to prosím rozebrat i pro naše čtenáře?

Po celou dobu ukrajinské krize se objevují zprávy o obrovské korupci na Ukrajině, kterou je prolezlá celá společnost a dlouhodobě ničí Ukrajinu. Všechny státy, které masivně podporují Ukrajinu, jsou si vědomy tohoto zásadního problému, ale vrcholní představitelé pokrytecky tuto skutečnost přehlíželi. Nekriticky vyzdvihovali osobnost prezidenta Volodymyra Zelenského. Dnes se ukazuje, že právě on stojí na vrcholu korupční pyramidy.

Na Ukrajině pracují dva nezávislé protikorupční orgány NABU a SAPO, které vznikly z tlaku USA a západních zemí a jsou jimi také kontrolovány. V poslední době se NABU a SAPO zaměřily na okolí prezidenta Zelenského a je zle. Prakticky během jednoho dne byl schválen Zelenského návrh zákona, který podřizoval dosud nezávislé protikorupční úřady generálnímu prokurátorovi. Toho přitom jmenuje právě prezident. Zelenskyj čelí kritice doma i ve světě za podpis pod zákon.

Je skoro jisté, že Evropě dochází se Zelenským trpělivost. V případě neplnění reforem, které požadovala EU, se mnozí dívali jinam a přehlíželi jejich neplnění. Když Zelenskyj jedná s ostatními hlavami států, nemluví o reformách, ale o válce, o dodávkách zbraní, o podpoře.

Prezident Zelenskyj má dvě tváře. Na domácí scéně není tím milým mužem v maskáčích, který se předvádí v Davosu, v OSN či na mnichovské bezpečnostní konferenci. Při jednání se svými vnitřními kritiky je autoritářský, koncentruje moc a vede válku proti svým politickým oponentům.

Hovořit o demokracii na Ukrajině je stejné, jako tvrdit, že země je placatá. Z jednoho místa se tak zdá, ale z výšky je jasné, že není. Bylo zajímavé sledovat naše politiky a mainstreamová média, kdy během jednoho dne se ze světového lídra, obrovského hrdiny, ryzího demokrata, stal člověk, který má jasné autoritářské sklony a minimálně kryje korupci a který neříká vždy pravdu o skutečném průběhu války mezi Ukrajinou a Ruskem. Je podivné, že všichni neustále přispíváme na válku na Ukrajině a naše peníze jsou rozkrádány pod záminkou konání dobra.

A co Trumpovy kroky k ukončení války na Ukrajině? Ten uvedl, že Moskvě zkracuje časovou lhůtu, kterou jí dal na ukončení války, jinak hrozí drastickými ekonomickými opatřeními.

Prezident Trump na mě působí tak, že vykřikuje různá hesla a tvrzení, aniž by měl nějaký konkrétní plán. On takový plán připravuje za pochodu, podle reakcí těch, kterým jsou výkřiky určeny. To se ukazuje na clech. Podobně je to samozřejmě i s ukončením války na Ukrajině.

Samozřejmě, že válka neskončí do deseti dnů, už proto, že Rusko neustále postupuje a je samozřejmé, že tím si vylepšuje budoucí vyjednávací pozici. Očekávám, že na začátku srpna dojde k nějakému prodloužení lhůty, k nějakému vyjednávání a podobně. Rusko čelí sankcím už tři roky a nezdá se, že by došlo k nějakému hospodářskému úpadku. Představa, že sankce vůči zemím, které budou odebírat ruskou ropu a plyn, Rusko ekonomicky postihne, není úplně pravdivá. Nedovedu si představit, že by Čína a Indie poslouchaly USA a nechaly se jimi vydírat. Stačí, když Čína pohrozí, že do USA nebude dovážet vzácné zeminy a Amerika bude mít problém.

Válka na Ukrajině je opravdu pro zemi zničující. Ze statistik na Ukrajině vyplývá, že tam umírá desetkrát více lidí, než se narodí. To žádná země nemůže dlouho vydržet. Teď už to není jenom o tom, kdo a kolik dodá zbraní, kdo a kolik poskytne peněz, ale jde o vlastní bytí ukrajinského národa. A to by mělo být hlavním mementem pro všechny politiky, aby za každou cenu válku zastavili. Místo toho však sledujeme další nákupy zbraní, další poskytování finančních prostředků na válku. Válka bude pokračovat, protože politici EU vůbec s Ruskem nejednají. To považuji za klíčové pochybení. Ukrajinu může zachránit jenom mír.

Podívejme se i k nám. „Zdá se, že se smráká nad svobodnými volbami do Poslanecké sněmovny. Kluci, co spolu mluví, se asi dohodnou,“ napsal jste nedávno na Facebooku. Jak jste to myslel?

Vidíme u nás různé snahy, jak zpochybnit volby, případně, jak vyřadit některé politické strany z voleb. Je jisté, že bude snaha o ovlivnění výsledků voleb, a to nejen z ruské strany, jak nás neustále krmí mainstream, ale i ze strany současné vládnoucí moci. Důkazem toho jsou dokumenty, které zveřejnil pan poslanec Pavel Růžička, místopředseda výboru pro obranu v kauze údajného cvičení specializované armádní jednotky. Specializovaná jednotka měla zjišťovat z dat v kyberprostoru o názorech a preferencích občanů a vliv předvolební kampaně na jejich názory. Když se vše prozradilo, tak armáda začala tvrdit, že se jedná o cvičení na imaginárních datech, která nijak nesouvisí se skutečností. Je to hodně zvláštní, že armáda má takové cvičení zrovna pár týdnů před volbami. To musí napadnout každého.

Chybí samozřejmě odpovědi na řadu otázek. Proč zrovna toto cvičení a kdo jej inicioval, jaké byly zjišťovány informace, kde byly uloženy údaje a kdo má k nim přístup? Sami někteří vojáci se ptali, zda je postup vůbec legální. U nás je velmi zvláštní situace, kdy v médiích se velmi často objevují představitelé armády, přitom nevedeme žádnou válku, ale velitel generálního štábu armády je každou chvíli na obrazovkách. To samé lze říct o šéfovi BIS panu Koudelkovi. Tyto lidi bychom neměli vůbec znát, oni nemají běžně vystupovat na veřejnosti. Armáda i všechny tajné složky spadají pod politické vedení a politické vedení i za ně hovoří.

Pojďme na kauzy, které v současné době „hýbou“ českou politikou. Co říkáte na vývoj takzvané bitcoinové kauzy?

Bitcoinová kauza je obchod státu s lumpy a já jsem přesvědčen o tom, že s lumpy se prostě neobchoduje. Pokud ministerstvo spravedlnosti, ale i další politici, vyjednávali tento obchod, nebo mlčky přihlíželi jeho realizaci, tak je to zásadní politická chyba, a protože o tom věděla celá vláda, a hlavně pan premiér, měla vláda podat demisi. Současné hrátky nové paní ministryně jsou pouze mimikry, které zakrývají výše uvedený zásadní axiom. Je úplně jedno, zda byl nebo nebyl porušen zákon, zda bylo vše děláno v dobré vůli, nebo dokonce, že na obchodu Česká republika vydělá, to je všechno špatně. Jestliže politici obchodují s lumpy, tak jim nemůžeme věřit, že jejich sliby a tvrzení jsou myšlena pravdivě a věrohodně. Samozřejmě, že bude snaha vše zamést pod koberec, ale my bychom to neměli dovolit.

Máme tady i další kauzu. Policie chce obžalovat Tomia Okamuru i hnutí SPD kvůli kontroverzním protiimigračním plakátům. Podle policie se měl dopustit podněcování k nenávisti. Co k tomu říci a jak v tomto směru vnímat svobodu slova?

Kdo chce psa bít, tak si hůl vždycky najde. Já bych takový plakát nedělal, ale plakát určitě nevyzývá k rasismu, to je vymyšlenost. Podobných plakátů se objevilo už mnoho a nikdy nikoho nenapadlo dělat z něho monstr proces. Jako příklad lze uvést plakát ministra vnitra, který vyzýval k nenávisti k jednomu člověku a potažmo národu. Z úst politiků můžeme často slyšet slova, která mohou navádět k rusofobii a ozývají se i ve veřejnoprávních médiích. Je jisté, že vlastní žaloba Jiřího Pospíšila a následné kroky policie mají politický cíl, a to poškodit SPD před volbami. Cílem je, pokusit se, aby strana nemohla kandidovat ve volbách. Paradoxně, výsledek snažení iniciátorů obvinění může být opačný, protože SPD má reklamu zadarmo.

Když mluvíme o migraci, německý kancléř Merz po deseti letech od migrační krize uznal, že ji Německo nezvládlo tak, jak si to slibovala Angela Merkelová. Jak toto komentovat?

Myslím si, že konstatování kancléře Merze, že uznává, že Německo nezvládlo migraci a dostává se do migrační krize, je nedostatečné. Německo by mělo okamžitě uzavřít hranice s Francií a dalšími zeměmi, odkud přichází další a další migranti a udělat si v zemi pořádek. To znamená včetně odchodu nelegálních migrantů mimo území EU. To, co se stalo v Anglii, ve Francii, ale i v Německu a dalších zemích západní Evropy, je velmi nebezpečné a vytváří podhoubí pro teroristické útoky a budoucí krizi celé západní části EU. Každá země má právo si rozhodovat, koho na své území pustí a za jakých podmínek. Toto základní právo bylo narušeno evropskou legislativou a výše uvedené státy na to teď doplácí. Protože nemohou zvládnout migraci, snaží se ji přenést i na část kontinentu, která migrací není zatím tolik zatížena. Migrační pakt je toho jasným důkazem.

Česká republika se musí bránit této migraci a důsledně trvat na právu samostatného a suverénního státu, rozhodovat, koho pustí na své území, kdo u nás může žít a pracovat. Je jisté, že na migraci doplácejí státy, které měly kolonie, žily z těchto kolonií, využívaly obyvatelstvo kolonií jako levnou pracovní sílu a zapomněly na to, že svět se mění a jednou budou muset převzít odpovědnost za občany z kolonií, které si samy dovezly do svých zemí. Je logické, že občané bývalých kolonií mají snahu participovat na bohatství zemí, které je v minulosti využívaly. My jsme nikdy žádné kolonie neměli, nemáme tudíž žádnou povinnost k občanům jiných států, a proto máme i právo odmítnout migranty ze západní Evropy.