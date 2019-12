Hejtman Štěpán: Kraj zajišťuje obědy pro malé strávníky

Královéhradecký kraj je od školního roku 2017/18 zapojen do projektu Obědy do škol, jehož smyslem je potravinová pomoc dětem ze sociálně slabších rodin v podobě proplácení obědů ve školní jídelně.

V současné době kraj realizuje již třetí ročník, ve kterém finančně podporuje 495 dětí formou placených obědů ve školních jídelnách. V březnu 2020 se kraj programu zúčastní po čtvrté.

„Počty zapojených škol i dětí, kterým zajišťujeme obědy, rok od roku roste. Je vidět, že tento projekt má smysl, získává na popularitě a naše rozhodnutí se do něho zapojit bylo správné. V letošním školním roce dostane díky projektu Obědy do škol plnohodnotné jídlo skoro pět stovek malých strávníků, a to i přesto, že nezaměstnanost v kraji klesá a tím pádem se snižuje počet dětí v cílové skupině,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Královéhradecký kraj má dobře pokryté oblasti s vysokým počtem dětí v cílové skupině na Broumovsku, Trutnovsku a Jaroměři. Stále ještě ale není zapojený dostatečný počet škol v okrese Jičín, zejména v oblasti kolem Kopidlna nemá kraj žádnou zapojenou školu, přestože v této oblasti je zcela jistě významný počet dětí v cílové skupině.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. ČSSD

hejtman



„Rok od roku stoupá informovanost o projektu ve školách i mezi rodiči. Po zjištění, že pro samotné školy není administrace projektu vůbec náročná, roste i vůle škol zapojit se do něj. Avšak stále máme oblasti, které pokryté nejsou, a tímto apeluji nejen na ředitele jednotlivých škol, ale i na vedení měst a obcí, které tuto pomoc dětem zatím nevyužívají,“ doplňuje hejtman Štěpán.

Do první výzvy programu se ve školním roce 2015/16 zapojil kraj Liberecký a Jihomoravský. Královéhradecký kraj se přidal ve školním roce 2017/18 a v letošním školním roce se zapojilo všech čtrnáct krajů a odhadem podporu získá 8 874 dětí.

Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi, a kryje náklady na stravné v plné výši tak, jak by je platili rodiče dětí. V základních školách je to jeden oběd na dítě na den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy jeden oběd a dvě svačiny na dítě na den. O této pomoci se okolí dítěte nic nedozví.

Obědy financuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014–2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

