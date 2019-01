Hejtman Štěpán: Královéhradecký kraj zve v Brně na aktivní dovolenou strávenou na kole

Brněnské výstaviště hostí od 17. do 20. ledna jeden z největších veletrhů cestovního ruchu v Česku.

Královéhradecký a Pardubický kraj tu společně pod jednou turistickou značkou Východní Čechy prezentují novinky i osvědčené aktivity a místa, kam vyrazit během celého roku na dovolenou. Letošním tématem je cykloturistika a aktivní dovolená.

Ústředním bodem společné expozice obou krajů v pavilonu P, stánek č. 032, je cyklověž, po jejímž obvodu se táhnout prezentační pulty s polepy sportovců. Návštěvníci seznamují s nabídkou jedenácti turistických oblastí obou krajů a obsahují praktické tipy na výlety nebo cyklovýlety a tištěné propagační materiály a mapy.

Mezi největší letošní novinky v oblasti cestovního ruchu patří bezesporu soutěž Cyklopecky Východních Čech, na níž začaly oba kraje spolupracovat. Cyklopecky jsou soutěžní brožurou s patnácti vytipovanými trasami na území východočeského regionu vhodných pro cyklistické výlety. Na vybraných místech mohou turisté sbírat razítka do „Vandrovní knížky“ a soutěžit o hodnotné ceny.

„Pět tras vede čistě v Královéhradeckém kraji, pět v Pardubickém. Zbylých pět oba kraje propojuje. Symboličtější spolupráci si nedovedu představit. Křest Cyklopecek Východních Čech se uskuteční na začátku března v rámci veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové,“ pochvaluje si nápad hejtman Jiří Štěpán.

Cyklopecky nejsou jedinou motivační soutěží, jež turisty povede po zajímavých destinacích v kraji. V Kladském pomezí budou letošní letní prázdniny věnované poznávání každodenního života ve středověkých i novověkých hradech a pevnostech. Zdejší opevnění se stanou hlavním dějištěm Festivalu zážitků, který přinese po celé léto zábavné aktivity zdarma na osmi místech regionu na české i polské straně hranice.

„Jak se vojenská technika i způsob obrany města proměňoval napříč stoletími, se turisté dozví v tvrzi Kladsko, na zámcích Sarno a Żelazno, u Spícího lva v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice a v pevnosti Dobrošov. Na těchto místech si návštěvníci vyzkouší rutinu života v pevnosti, vyrobí si funkční patronu i provedou rozborku a zborku zbraní,“ zve hejtman Štěpán k letní návštěvě historických sídel.

Rodiny a děti mohou v Kladském pomezí soutěžit s mapou Toulavého baťohu. Na svých cestách sbírají razítka a podle jejich počtu získávají různé odměny. Součástí mapy je také přehled aktivit pro celou rodinu.

„V Podkrkonoší se milovníci cyklistiky mohou vypravit na Cestu kamene. Tento region a především Hořicko je proslulé těžbou a zpracováním pískovce a právě na tomto historickém fenoménu byl postaven projekt Cesta kamene, jehož realizace bude probíhat do června 2019,“ vybírá jednu z letošních novinek v Královéhradeckém kraji radní pro dotace a cestovní ruch Pavel Hečko.

Cesta kamene propojuje nejvýznamnější turistické cíle spojené s pískovcem v Podkrkonoší až do Polska, kde jsou partnery projektu města Strzegom, Świdnica a Dobromierz. Díky ní navštíví turisté největší atraktivity Podkrkonoší – města Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Lázně Bělohrad a Miletín, přehradu Les Království, barokní areál Kuks, nejvyšší vrchol Podkrkonoší Zvičinu a řadu kamenných památek v malebných obcích a vesničkách.

Na své si přijdou i milovníci umění, zajet mohou například na Broumovsko. „Letní hudební festival Za poklady Broumovska každoročně láká na deset výjimečných podvečerních koncertů českých i zahraničních umělců v unikátní atmosféře barokních kostelů. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu,“ říká o festivalu radní Hečko.

V Královéhradeckém kraji mohou cyklisté využít řadu služeb, které jim zpříjemní či usnadní jejich výlet za poznáním a zážitky. Je to například speciální veřejná doprava s přepravou kol zvaná Krkonošské cyklobusy propojující nejvyšší české pohoří sítí autobusových linek s návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do podhůří. Cyklobusy zlepšují dopravní obslužnost celého regionu, jak pro turistiku tak i cykloturistiku.

V Broumově mohou cyklisté také bezpečně zaparkovat. Od loňského července zde funguje cyklodom, kde milovníci cyklistiky mohou uschovat nejen svá kola, ale i více objemná zavazadla. Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko nově propojuje cyklostezka.

