Hejtman Štěpán dnes předal premiérovi vlády otevřený dopis

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,

v Královéhradeckém kraji aktuálně chybí minimálně sto zdravotních sester. Toto číslo bude i nadále růst. Na několika místech je situace již teď kritická, na Rychnovsku například schází dvě desítky sester. Pro region se spádovou oblastí 80 tisíc obyvatel a nedalekou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, kam denně směřují tisíce lidí, je to obrovské riziko. Problém s nedostatkem zdravotnického personálu ale není jen v Královéhradeckém kraji, trápí celou Českou republiku.

Jedním z důvodů je, že republika stárne a s ní i personál nemocnic. Jen v rychnovské nemocnici je teď 63 sester z celkového počtu 256 nad hranicí 51 let. V celém kraji je pak více jak 200 sester za hranicí 56 let. Do několika let se tedy dá očekávat další vlna odchodů, která ještě zvýší nedostatek zdravotnického personálu.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli potřebujeme zvýšit nástupovost absolventů středních zdravotnických škol. Studenty musíme motivovat k nástupu do profese zdravotní sestry. K tomu je potřeba jediné – zajistit, aby profese zdravotní sestry byla opět prestižní, jako tomu bylo naposledy před 15 lety.

Situaci je ale nutné řešit urgentně. Nabízí se možnost náboru zahraničního personálu. Nedávný průzkum na Rychnovsku prokázal, že obyvatelé budou raději, když je ošetří sestra z cizím jménem či přízvukem, než když je neošetří nikdo. Je tedy nutné zajistit, aby pro takové cizince byl zjednodušen přijímací proces.

V neposlední řadě nesmíme v žádném případě dopustit další odchody zdravotnického personálu z našich nemocnic. Vláda České republiky i kraje musí společně vytvořit systém benefitů, který zajistí jejich setrvání. Nejde jen o náborové příspěvky či různé formy sociální podpory. Musíme zvýšit platy zdravotních sester tak, aby neodcházely do soukromého sektoru, jak se tomu v současnosti děje.

Důrazně Vás žádám, aby Vláda České republiky začala tento problém ihned řešit a vyvinula patřičné kroky. A pokud mohu mluvit za hejtmany krajů České republiky – jsme otevřeni Vašim návrhům a budeme rádi za každé řešení současného stavu.

Všem nám jde přeci o stejnou věc.

S úctou

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Hradec Králové 9. listopadu 2018

Psali jsme: Hejtman Štěpán: Královéhradecký kraj zachraňuje venkovské prodejny Hejtman Štěpán: Známe nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018 Hejtman Štěpán: Provoz rychnovské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu Hejtman Štěpán: Paměť národa s pomocí kraje natočí Příběhy našich sousedů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV