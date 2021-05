Hejtman Vondrák: Dobrovolnictví je jízda, senioři se těší na vyjížďky rikšou

reklama

V rámci projektu #BoSmePartyja tak přibyl způsob, jak mohou dobrovolníci zpříjemnit čas nejen klientům domovů, ale i seniorům, kteří žijí osamoceně a mají omezené možnosti, jak trávit volné chvíle. Stále se mohou hlásit noví dobrovolníci, z některých se stanou také řidiči nové rikši. Dobrovolnictví může být i jízda.

„Dobrovolníci byli v době přetíženosti nemocnic a sociálních zařízení důležitými pomocníky, kteří pomáhali v provozech i v péči o klienty. Pandemie sice pozvolna polevuje, přesto chceme vlnu dobrovolnictví v regionu podporovat i nadále. Pořád jsou mezi námi lidé, kteří potřebují pomoc nebo se cítí osamoceně. Dobrovolníci mohou pomáhat dál. Když jsme v říjnu minulého roku ve spolupráci s ADROU přišli s projektem #BoSmePartyja, měli jsme kromě vize posílit dobrovolnictví jen logo, skupinku veselých postaviček. Ty už mají své tváře, do projektu se aktivně zapojilo zhruba 230 lidí, každému z nich děkuji za ochotu nabídnout svůj volný čas a energii,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s výzvou, aby se na mailu SPOLU2@MSK.CZ hlásili další dobrovolníci.

Dobrovolníci mohou docházet do domovů seniorů nebo domovů se zvláštním režimem, mohou například pomáhat také seniorům, kteří žijí ve svých domácnostech. „Zajít na procházku, popovídat si s babičkou nebo si s dědečkem zahrát šachy, doprovodit někoho k lékaři. Možností, jak mohou být dobrovolníci užiteční, je spousta. Jsem nadšená z rikši, kterou máme nově k dispozici díky Nadaci Krása pomoci a společnosti B of B cars – Jaguar Land Rover Ostrava. Je to elektrokolo vybavené zastřešeným pohodlným sezením pro jednoho nebo dva pasažéry. Věřím, že si projížďky s výhledem budou senioři užívat,“ vysvětlila vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje Dagmar Hoferková. Dodala, že dobrovolníci, kteří se od října zapojili do projektu #BoSmePartyja, s dobrovolnictvím často neměli vůbec žádnou zkušenost. Pětina z nich se rozhodla v dobrovolnictví pokračovat i po skončení nouzového stavu.

Rikša v hodnotě 200 tisíc korun byla pořízena z výtěžku charitativní tomboly, která se uskutečnila na výroční akci společnosti B of B cars. První vyjížďka rikšou se konala 11. května v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě. Prvním oficiálním řidičem nové rikši byla zakladatelka Nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá: „Jednou z našich činností a poslání je podporovat péči o seniory všude po republice. Jsme moc rádi, že v tomhle ohledu máme v Ostravě takového parťáka, jako je ADRA. Díky našemu propojení a partnerství jsme se tak mohli podílet na pořízení rikši, která má v našich očích hned několik přínosů pro seniory. Je to samozřejmě krásná příležitost k projížďce – nejen když nohy neslouží – hlavně unikátní mezigenerační propojení, kdy dobrovolníci vezou seniory po městě a tráví smysluplně volný čas. Děkujeme společnosti B of B cars za to, že už dlouhou dobu podporuje seniory na Ostravsku a opravdu významně přispívá k jejich důstojnému životu.“

Charitativní tombola B of B cars se konala v říjnu 2019 v rámci galavečera oslavy deseti let od založení společnosti. „S přispěním našich hostů z řad zákazníků, partnerů a zaměstnanců se podařilo vysbírat celkem 700 tisíc korun. Ve spolupráci s Nadací Krása pomoci byla za vybrané peníze zakoupena nejenom rikša pro seniory, ale i MOTOmed na posilování končetin a zklidňující terapeutické lůžko pro seniory v ostravském Domově Slunečnice. ,Splnili jsme tedy ambiciózní cíl, který jsme si dali při přípravách charitativní tomboly. Podpora charitativních projektů je nedílnou součástí naší firemní kultury,“ řekl jednatel společnosti B of B cars David Kiša.

Vyjížďky rikšou bude koordinovat Regionální dobrovolnické centrum ADRY, které bude propojovat zájemce o svezení s dobrovolníky. Rikša bude mít v letošním roce stání v Domově Slunečnice, kde se také bude nabíjet. Aby byla rikša dobře dostupná seniorům a jejich dobrovolníkům v rámci celé Ostravy, bude snahou každým rokem měnit místo, kde bude zaparkovaná. Vystřídat by se tak mohlo více domovů pro seniory v Ostravě.

