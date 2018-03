Hejtman Vondrák: Kraj významně podporuje prestižní sportovní akce

„Severní Morava a Slezsko je region, ze kterého pochází hodně sportovních talentů. Připomenout jsme si to mohli během oceňování Sportovce roku Moravskoslezského kraje, kdy se v Gongu s mladými sportovními nadějemi sešlo několik držitelů olympijských medailí nebo světových pohárů. Možná je to dáno rázovitostí našeho kraje, jeho určitou tvrdostí a svéhlavostí. Důležité je, že umíme makat. A to se odráží ve sportovních výsledcích. Sport do našeho regionu patří. Je tedy logické, že kraj podporuje spoustu sportovních akcí,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Tyto akce spolufinancuje kraj ze svého rozpočtu formou individuálních dotací schválených zastupitelstvem kraje. Mimo nich lze využít také dotační programy, které jsou vyhlašovány radou kraje a zveřejňovány na krajských webových stránkách. Ty v tomto roce nabídnou celkově přes 21 milionů korun.

„Kromě akcí, které se v regionu pořádají pravidelně, se těšíme i na novinky, které zcela jistě potvrdí, že sport u nás máme rádi. Kupříkladu Zlatá tretra nebo Mistrovství světa v latinskoamerických tancích pravidelně plní tribuny a zvyšují sportovní kredit našeho kraje. Sportovní nadšenci si zcela jistě nenechají ujít Kontinentální pohár v atletice, který bude nejen v kraji, ale i v republice vůbec poprvé a bezesporu nabídne spoustu atraktivních závodů. Dalším lákadlem bude turnaj světové série v plážovém volejbale, který se zatím pokaždé konal pouze v Praze. Letos poprvé uvidíme nejlepší světové beachvolejbalisty v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Dolních Vítkovicích v Ostravě a byl bych rád, kdyby se z něj u nás stala pravidelná sportovní událost,“ uzavřel náměstek hejtmana pro sport Stanislav Folwarczny.

Některé z podpořených akcí:

Zlatá tretra Ostrava (13. 6. 2018)

Čokoládová tretra (květen- červen 2018)

Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise (12. – 17. 8. 2018)

Turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale (20. – 24. 6. 2018)

Krajský sokolský slet (2. – 3. 6. 2018)

Mistrovství světa v latinskoamerických tancích (6. 10. 2018)

Soutěž Světového poháru v krasobruslení juniorů (26. – 29. 9. 2018)

Závody letního Světového poháru žen ve skocích na lyžích (srpen 2018)

ZÁVOD MÍRU U23 (30. 5. - 3. 6. 2018)

