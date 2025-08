„Satan Halík, olympionička v hodu knihou Němcová a další.“ Vyskočil mstí Krampola

„Umřel Jiří Krampol. Inu, věk na to měl, navíc byl hodně nemocen. Jirka, žižkovský frajer, můj kamarád ze Žižkova, stejně jako já. Kolikrát jsme spolu hráli, kolikrát se potkávali na společenských akcích. Na jedné, které si zvláště cením, jsme stáli vedle sebe, ještě do třetice s Michalem Davidem. Všichni jsme třímali v rukách vyznamenání od pana prezidenta Miloše Zemana,“ rozhodl se herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil vrátit ke smutné zprávě z minulých dnů, kdy jsme se dozvěděli, že zemřel oblíbený herec Jiří Krampol, který také ParlamentnímListům.cz několikrát poskytl rozhovor.

Pařížský a žižkovský gamin… Belmondo a Krampol

„Byli jsme si hodně blízcí,“ vypráví Ivan Vyskočil. „V jednom filmu, byl to Bočanův Pasťák, mě Jirka dokonce zabíjel. Byl to hezký, byť surový film, bohužel dlouhou dobu zakázaný. Jirka tam surového kápa chovanců Pasťáku hrál výborně. Potkat ho v této roli na ulici, jak říkala moje maminka, tak položím peněženku na chodník a budu utíkat. Myslím, že i já mám plné právo říct, že ani já jsem tam neodvedl špatnou práci,“ vzpomíná.

„Jirka byl takový správný žižkovský kluk. Enfant terrible, kterým zůstal až do své smrti. Výborně namlouval Belmonda, protože měli hodně společného. I Jean-Paula kritici odsuzovali, že jeho filmy nejsou ani trochu umělecké a on jim jednoduše odpověděl, že nedělá filmy pro kritiky, ale pro lidi. V tom si mohli podat ruce. ,Pařížský gamin' si s tím ,žižkovským gaminem' i přes to plátno naprosto rozuměli!“ pokyvuje a dál už neradostně pokračuje.

Jirka byl špatný herec a člověk? A „bláboly režimního renegáta“

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 93% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8038 lidí

„Ovšem přidali se i někteří krasoduchové. A vzpomněl jsem si i na Vladimíra Mertlíka. I díky textu v Parlamentních listech. Co Mertlík se už asi před dvěma roky nestyděl o Jirkovi napsat? - ,Někteří herci rozum ani nezahrají. Odkud se berou protiukrajinské úchylky Krampolů, Vyskočilů, Dyků?' Tak zněl nadpis tehdejšího Mertlíkova ,komentáře' v Reflexu. Tento negativní komentář pramení z jednoho jednoduchého důvodu... Řekněte někde - ,Jirka Krampol' a lidé se hned usmějí a budou nejspíše citovat i nějakou jeho hlášku. Znají ho všichni v Československu. A teď zkuste říct ,Vladimír Mertlík'. Cooooo? Kdo to je? Nevím, to mi nic neříká? Někdo se zeptá i – co to je? Neb mu to zní jako koření do polívky. A vo tom to je, jak říká jiný koko koktavý komik,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

„Já občas prolétnu Mertlíkovo Zpětné zrcátko. Bláboly tohoto režimního renegáta se mohou zařadit do tvorby autorů podobných. Namátkou, Ondřeje Šimíčka, Saši Mitrofanova, Jindřicha Šídla, Satana Halíka a nakonec i olympioničky v hodu knihou Miroslavy Němcové-Zděšené. Ze všech páchne nabubřelá nadřazenost a lepšolidství na sto honů,“ krčí rameny herec a dodává.

„Dnes víc nenapíšu, chci tento článek věnovat hlavně Jirkovi, ale přec jen ještě: P. S.“

P. S. Ivana Vyskočila

„Krampol dělal úspěšně jednu z nejtěžších disciplín. Bavil lidi. Použiji výrok Jardy Štercla, který jednou hodil Luďku Munzarovi. Ten čekal nervózně na svůj výstup na nějaké besedě a slyšel, jak Jardovi Šterclovi hlediště tleská a válí se smíchy. A když šel Štercl z jeviště, tak jen tak mimochodem hodil k roztřesenému Munzarovi: „ Joo hochu - držet takhle hodinu lidi – to je dřina! To není jako čajíček - každý večer škrtit Desdemonu,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno věnované Jiřímu Krampolovi Ivan Vyskočil.