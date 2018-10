Hejtman Vondrák: Prodej ostravské huti Liberty House povede k jejímu útlumu a úplnému zastavení

Fungování ostravské huti je pro Moravskoslezský kraj nesmírně důležité. Už minulý týden jsem upozorňoval pana premiéra i kolegy v Poslanecké sněmovně na možná rizika, která s sebou nese plánovaný prodej ArcelorMittalu společnosti Liberty House. Zejména jsem poukázal na to, že je velmi pravděpodobné, že nový vlastník omezí investice do rozvoje huti, což znamená velké riziko pro stabilitu a kvalitu života v regionu. Protože bez investic se tato společnost do budoucna neobejde, nemůže fungovat. Moje obavy se dnes potvrdily a starosti o budoucnost jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu jsou ještě větší.

Dnes jsem obdržel dopis od odborářů ArcelorMittalu. Informují mě v něm o tom, že budoucí vlastník neplánuje pro ostravskou huť žádné konkrétní a závazné investice nad rámec běžného provozu a v budoucnu chce vytvořit z tohoto podniku nízkonákladového výrobce oceli. Ostře to kontrastuje s tím, k čemu se Liberty House zavázala v rumunském Galati, jež je rovněž součástí akvizice. V Rumunsku chce navýšit roční výrobní kapacitu o milion tun oceli.

Znovu jsem se proto obrátil na pana premiéra Andreje Babiše, předal jsem mu tyto znepokojující informace. Myslím, že je více než zjevné, že prodej ostravské huti Liberty House povede k jejímu útlumu a úplnému zastavení. Žádám, aby vláda, byť má omezené možnosti, tlačila na Evropskou komisi. Aby huť byla prodána tomu, kdo zajistí její rozvoj, udrží výrobu, zaměstnanost a sociální smír, a ne tomu, kdo ji ve finále zlikviduje. Výroba v ostravské huti se nesmí snížit a musí být zajištěn její udržitelný rozvoj a konkurence. Region potřebuje tahouny a vizionáře, nikoliv hrobaře.

