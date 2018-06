Hejtmanka Jermanová: Česká republika opět získala status spolehlivého spojence

První oficiální účast České republiky na investičním summitu SelectUSA

ČER„Ekonomický růst a bezpečný kraj bez rizik jsou moje politické priority. Inovace jsou hnacím motorem této politiky. Vrátila jsem se do Washingtonu na pozvání Richard Richards Foundation, abych dále rozvíjela vztahy na federální, státní a akademické úrovni. Přijela jsem propagovat Středočeský kraj předním americkým firmám. Středočeský kraj může hrát klíčovou roli při zavádění vývoje důležitých bezpečnostních a obranných technologií a správě jaderného paliva. Měla jsem zajímavé rozhovory o spolupráci při budování našeho inovačního centra s BAE Systems, Lockheed Martin, GE a společností AECOM. Také jsem navázala na jednání z října 2017 se společností Microsoft a s George Washington University,“ řekla hejtmanka Pokorná Jermanová.

Hejtmanka je přesvědčená, že naše malá země má kvalifikovanou a schopnou pracovní sílu, proto je nutné rozvíjet vztahy s klíčovým spojencem USA, abychom byli schopni spolupracovat na výměně technologií. „Prostřednictvím nadstandardních vztahů se světovým lídrem v inovacích může Česká republika a Středočeský kraj získávat know-how k inovacím a technologiím, které budou klíčem k získání investic s přidanou hodnotou, místo investic do logistických center a montážních hal,“ je přesvědčena Pokorná Jermanová. „Chtěla bych, aby Středočeský kraj byl lídrem v inovacích a ekonomické prosperity České republiky,“ řekla hejtmanka.

Hejtmanka do Washingtonu přivezla také delegaci českých investorů na summit SelectUSA, kterého se zúčastnilo přes 3000 delegátů z více než 60 zemí světa. „Administrativa prezidenta Trumpa považuje summit SelectUSA pro zahraniční investory za jednu ze svých priorit. S delegáty diskutovalo pět amerických ministrů a mnoho guvernérů. Ministr obchodu Wilbur Ross mluvil o miliardových investicích, ale zmínil také investora, který do USA přišel s pouhými pěti miliony dolarů. Potvrzuje to, že i malé a střední české firmy mohou v USA podnikat,“ řekla hejtmanka Pokorná Jermanová. Delegace se zúčastnili zástupci technologických firem, ale také řada soukromých investorů a bankéřů.

Součástí delegace byla také viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, zástupce České exportní banky Tomáš Pubrdle a ambasády Spojených států Veronika Nováková. „Ráda bych poděkovala ambasádě USA za skvělou spolupráci na přípravách delegace na SelectUSA. Bylo znát, že Američané vítají účast České republiky na svém investičním summitu. Akce byla ukázkou obrovského úsilí americké administrativy o mezinárodní ekonomickou spolupráci, “ řekla Jaroslava Pokorná Jermanová.

Česká exportní banka také vidí v USA trh s obrovským potenciálem pro naše podnikatele, které je schopna podpořit na míru šitými bankovními produkty. „Jsme rádi, že jsme mohli delegaci českých podnikatelů na summit SelectUSA vedenou paní hejtmankou Pokornou Jermanovou podpořit. Česká exportní banka, jako jedna z klíčových institucí státní podpory exportu, podporuje nejen vývoz českých výrobků a služeb, ale i investice českých podniků v zahraničí. Z tohoto pohledu má trh v USA zásadní potenciál a exportní banka je připravena pomáhat českým firmám tento potenciál plně využít,“ řekl Tomáš Pubrdle z České exportní banky.

Hejtmanka se na summitu setkala se svým protějškem Gary Herbertem, guvernérem státu Utah. „Byla jsem nadšena rozhovorem s guvernérem Herbertem. Domluvili jsme se na užší spolupráci mezi našimi regiony. Utah je jedním z nejúspěšnějších inovačních center ve Spojených státech,“ těší hejtmanku Pokornou Jermanovou.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová byla v rámci návštěvy přijata i na ministerstvu zahraničí. „Moc mě potěšilo milé zdvořilostní přijetí na ministerstvu zahraničí, které se uskutečnilo díky progresivní a prozápadně orientované politice premiéra Babiše. Cítila jsem, že vzhledem k nedávným krokům premiéra získala Česká republika opět status spolehlivého spojence,“ řekla hejtmanka.

