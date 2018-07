Hejtmanka Jermanová: STAN bude šlapat proti všem

Zitray přijedou do České republiky desítky tisíc návštěvníků oslav 115. výročí založení značky Harley Davidson. Kolegové z hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem, místo aby se snažili z této skutečnosti získat něco pozitivního pro svoje město či region, neustále vymýšlejí způsob, jak tuto ojedinělou akci účastníkům alespoň trochu znepříjemnit. Teď už pořádají i protestní cyklojízdu.

Znovu a znovu musím opakovat, že Středočeský kraj nepodpořil oslavy 115. oslav značky Harley Davidson nějakou charitativní podporou, ale za částku 10 milionů korun získá půlroční celosvětovou kampaň podporující cestovní ruch, která osloví miliony lidí. A to zejména v zemích důležitých pro turismus v našem kraji. Zároveň organizátoři motivují účastníky oslav vyrazit mimo Prahu a navštívit zajímavá místa ve Středních Čechách, o kterých pravděpodobně v životě neslyšeli a my máme jedinečnou příležitost jim je představit. Jen přímý přínos do veřejných rozpočtů ve Středočeském kraji v průběhu několika dnů oslav se odhaduje 17 milionů korun. Tato částka nejen, že přesahuje poskytnutých 10 milionů korun krajem, ale nejsou v ní započteny marketingové aktivity propagující náš kraj po celém světě.

Přístup hnutí STAN zpochybňuje smysl podpory jakýchkoliv akcí pořádaných v České republice. Ať už jde o Davis Cup, mistrovství světa v hokeji, festivaly, Velkou cenu Brna, maratonské běhy a mnoho, mnoho dalších. Všechny takové akce jsou pořádány SOUKROMÝMI SUBJEKTY. A proti všem takovým akcím STAN bude zítra šlapat.

O pořádání podobných akcí je celosvětově velký zájem. Uspět v obrovské mezinárodní konkurenci a získat pořadatelství do České republiky je čím dál tím složitější. I proto, že částky, které na podporu pořadatelství vynakládají konkurenční státy, regiony a města jsou násobně vyšší. Uvědomují si totiž, jak velkým ekonomickým a marketingovým přínosem pro ně jsou. My, místo abychom byli hrdí na lidi, kteří dokáží uspět a získat tyto unikátní akce pro Českou republiku a chystali se přivítat naše hosty co nejlépe, protestujeme, zpochybňujeme již dohodnuté a našim partnerům vysíláme signál, že je u nás vlastně ani moc nechceme. Pardon, hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem vysílá signál.

A nejde teď jen o oslavy Harley Davidson, ale i další sportovní či kulturní akce. Pokud existuje shoda, že v našem kraji podporujeme cestovní ruch a máme zájem o turisty aktivní, movitější, ochotné si připlatit za kvalitní služby i unikátní zážitky, musíme do jejich získání investovat, a především jednat tak, aby bylo zřejmé, že o ně stojíme. Ve finále je to podpora právě našich lidí, podnikatelů a živnostníků.

Oslavy 115. výročí Harley Davidson podporují také významné soukromé firmy a akce na holešovickém výstavišti by se bez podpory Středočeského kraje jistě obešla. Tyto firmy však akci nepodporují jen z lásky k motorkám, ale především protože jim jejich investice dává z marketingového hlediska smysl, stejně tak jako nám. My nejsme Praha a turisté k nám nepřijíždějí automaticky.

Jedním z hlavních důvodů, proč se firmy sponzorsky účastní oslav výročí je prostý fakt, že značka Harley Davidson patří mezi nejznámější na světě. Je vnímaná pozitivně a celosvětově má miliony velmi, opravdu velmi loajálních příznivců. Nebudu tady dále rozebírat profil těchto příznivců a jejich potenciál pro turistický ruch.

Argumentace, že místo podpory cestovního ruchu postavíme domov seniorů nebo opravíme památky je pokrytecká a hloupá. Náš kraj potřebuje vše zmiňované a fungování kraje ve všech oblastech se vyřeší prací v jednotlivých rezortech, nikoli protestní cyklojízdou. A jak jsem již řekla, Středočeský kraj získá z RUD (rozpočtové určení daní) minimálně 17 milionů korun. Takže už teď jsme 7 milionů v „plusu“, aniž bychom hnuli prstem. My ale chceme, aby tato částka byla ještě vyšší. Naším hlavním cílem je, aby návštěvníci oslav přijeli do Středočeského kraje, aby také utratili peníze zde a přímo tak podpořili naše podnikatele, penziony, restaurace, obchody, pekárny, cukrárny, kavárny, hrady, zámky... Ale hlavně, aby se k nám do kraje pravidelně vraceli.

A zde se dostávám pravděpodobně ke smyslu celé akce. Pan Rakušan, do doby, než byl odvolán z Rady pro naprostou nečinnost a neschopnost cokoli prosadit právě v cestovním ruchu, podporu oslav 115. výročí založení Harley Davidson ze strany kraje schvaloval. Jako radní pro cestovní ruch zařadil oslavy mezi strategické akce v roce 2018. Nepamatuji si, že by jako člen Rady kraje pan Rakušan kdy vyslovil slovo památky, či nějak přispěl k řešení problematiky památkové péče.

Chápu. Je před komunálními volbami. Jen doufám, že pokrytectví, zbabělost a povrchnost lidé volit nebudou.

