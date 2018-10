Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Jednotlivé úseky silnic II. a III. tříd se nám postupně daří opravovat

Jde o důležitou spojnici pro okolní obce, která zároveň propojuje silnice I/6 na Prahu s komunikací I/20 ve směru do Plzně. Komunikace byla dlouhodobě ve špatném stavu. Karlovarský kraj se proto rozhodl pro její rekonstrukci, na niž využil příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Celkové náklady stavební části projektu modernizace silnice mezi obcemi Bochov a Kozlov činí 85,5 milionu korun, z toho 85 procent pokrývá dotace z EU, 5 procent bude uhrazeno ze státního rozpočtu a příspěvek Karlovarského kraje dosahuje 8, 7 milionu korun. V případě modernizace úseku mezi Kojšovicemi a Toužimi dosáhly celkové náklady 20, 3 milionu korun, z toho opět 85 procent činila dotace z EU, 5 procent půjde ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje 2, 1 milionu korun.

„Jsem velmi ráda, že se nám postupně daří opravovat jednotlivé úseky silnic II. a III. tříd v našem kraji a jsme úspěšní v získávání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace silnice z Bochova do Kozlova a dalšího úseku až do Toužimi patří přitom k největším letošním investičním akcím a věřím, že občanům Bochovska a Toužimska nová silnice podstatně zpříjemní dopravu v oblasti. Kraje také letos získaly celkem 4 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro náš kraj to bylo 145 milionů korun. Díky tomu, že máme dobře připravené projekty, jsme schopni opravy rychle uskutečnit. Letos jsme také zavedli nový dotační titul pro obce na opravy místních komunikací, o dotaci se přihlásilo 16 obcí,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V případě modernizace silnice z Bochova do Kozlova stavebníci začali s pracemi v červenci 2017. Během jednoho roku provedli rekonstrukci silnice v délce 6, 4 kilometru, včetně jejího rozšíření a opravy mostu. V úseku z Kojšovic do Toužimi dlouhém 2,4 kilometru se modernizovala silnice také se změnou šířkových parametrů, s rozšířením krajnic a úpravou sjezdů. Práce trvaly od března do července letošního roku. „Musíme si uvědomit, že v celém úseku dlouhém 8, 8 kilometru jde o kompletní rekonstrukci silnic, která zahrnuje rozšíření silnice a rekonstrukce povrchu, ale také odvodnění, přestavbu propustků, obnovení krajnic, instalaci nových svodidel, a dopravního značení. Nová silnice nyní splňuje veškeré požadavky na bezpečný a plynulý provoz nejen osobní dopravy, ale i nákladních vozů,“ upřesnil náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Jako samostatnou investici nechalo provést město Bochov v úseku do Kozlova navazující chodníky, veřejné osvětlení a autobusové zastávky v obcích Kozlov a Dlouhá Ves.

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Jana Lichtnegera silničáři letos zrealizovali 6 velkých investičních akcí s příspěvkem z IROP, kromě Bochovska je to rekonstruovaná silnice u Horního Kramolína, dále úsek Františkovy Lázně - Třebeň, z Hroznětína směrem na Odeř a průtah Odeří.

