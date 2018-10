Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Mezi Bochovem a Toužimí slouží řidičům zbrusu nová silnice

Jsem velmi ráda, že se nám postupně daří opravovat jednotlivé úseky silnic II. a III. tříd v našem kraji a jsme úspěšní v získávání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace silnice z Bochova do Kozlova a dalšího úseku až do Toužimi patří přitom k největším letošním investičním akcím a věřím, že občanům Bochovska a Toužimska nová silnice podstatně zpříjemní dopravu v oblasti. Kraje také letos získaly celkem 4 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro náš kraj to bylo 145 milionů korun. Díky tomu, že máme dobře připravené projekty, jsme schopni opravy rychle uskutečnit, na opravy krajských komunikací putují také peníze z přebytku krajského rozpočtu. Letos jsme zavedli nový dotační titul pro obce na opravy místních komunikací, o dotaci se přihlásilo 16 obcí.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Kraje navrhnou, kde bude mýtné pro kamiony přínosné Hejtmanka Mračková Vildumetzová jednala v Rusku o letecké lince a o studentských stážích Vildumetzová (ANO): Asociace krajů a Svaz měst a obcí se dohodly s ministryní financí na odkladu novely zákona o DPH Asociace krajů ČR: Kraje chtějí jednat o svých rozpočtových prioritách s vládou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV