Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Ministerstvo dopravy nerespektuje dohodu

Ministr dopravy Vladimír Kremlík měl původně s kraji jednat o jejich připomínkách ke stanovení nulové sazby mýta na silnicích I. třídy v ČR v souvislosti s rozšířením hrazení mýta na dalších 900 kilometrech těchto komunikací od roku 2020. Připomínky, které jsme v termínu zaslali ministerstvu dopravy, obsahovaly pouze 9 úseků silnic I. třídy v ČR, kde kraje připouštějí platbu mýta. Namísto toho jsme se nyní z médií dozvěděli, že ministerstvo rozšíří mýto na dalších silnicích I. třídy, protože nulová sazba by zpochybnila mýtný tendr. A objíždění úseků, kde se mýto platí, bude hlídat policie. Ministerstvo prý také navrhne kompenzační opatření.



Považuji to za nerespektování původní dohody s ministerstvem dopravy, že stát zohlední souhrn připomínek krajů ke stanovení úseků s nulovým mýtem. Chápu, že nový pan ministr se nemusí memorandem svého předchůdce řídit, ale považovala bych přinejmenším za vhodné, kdyby nejprve jednal s kraji a teprve poté zveřejňoval rozhodnutí ohledně placení mýta. Jestliže nebudou brány v potaz požadavky krajů na stanovení nulové sazby mýta v případě konkrétních úseků tak, jak jsme to zaslali ministerstvu dopravy, budeme rozhodně trvat na tom, že kraje dostanou peníze z výběru mýta na opravy silnic II. a III. tříd, které budou poškozovány tím, jak kamiony budou objíždět placené úseky. Samozřejmě to ohrozí bezpečnost provozu v obcích poblíž silnic I. třídy a zhorší kvalitu životního prostředí.



Navíc považuji za nefér vyjádření o tom, že by objíždění placených úseků silnic I. třídy bránila policie. Všichni víme, že při současném podstavu policistů, a to především v přímém výkonu služby (dopravní a hlídková policie a policisté na obvodních a místních odděleních), nebudou tito schopni každodenně v rámci své činnosti hlídat objízdné trasy na všech úsecích silnic II. a III. tříd napojených na nově zpoplatněných téměř 900 km silnic I. třídy.

Jak se zdá, budeme ale mít příležitost zasednout k jednacímu stolu s ministrem dopravy a o tomto tématu diskutovat. Hejtmani tomu věnovali v uplynulém období velké úsilí a mnoho času, proto by měl ministr s kraji mluvit. Podle mých aktuálních informací bych se měla sejít s ministrem dopravy za účasti předsedy Svazu měst a obcí ČR během zítřejšího dne.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Předsedkyně Rady Asociace krajů ČR, hejtmanka Karlovarského kraje

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nulová sazba mýta asi nebude, podle Kremlíka by zpochybnila tendr Stát třikrát zaplatil za věc, kterou ani nepotřebuje. A politikům je to úplně jedno, obává se firma Vážné trhliny v tendru na mýtný systém. Soud rozhodl ve prospěch Kapsche. Zde je rozsudek Ministr Kremlík: Příprava spuštění nového mýtného systému dál běží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV