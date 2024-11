Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Nechystám se být jiná

Vážení kolegové zastupitelé, vážení občané našeho kraje, dámy a pánové.

Do křesla hejtmanky Karlovarského kraje usedám s vědomím velké odpovědnosti, s velkou pokorou a odhodláním následující období za náš region po všech stránkách bojovat. Nejdříve chci ale ještě poděkovat. Poděkovat voličům, kteří našemu hnutí dali tak ohromnou důvěru, že jsme mohli vytvořit jednobarevnou vládu. Děkujeme! Osobně si samozřejmě moc vážím i velkého počtu preferenčních hlasů, které jsou pro mě dalším velkým závazkem. Ještě jednou, děkuji moc!

Vy už mě ale znáte. Já asi nikoho z vás nepřekvapím. Čtyři roky jsme se s mým týmem na tu chvíli připravovali, čtyři roky jsme jako stínová vláda kraje vytvářeli tvrdou, ale konstruktivní opozici a od dnešního dne začne tým pod mým vedením naplno pracovat. Budeme tu pro vás. Pro občany. Pro starosty. Pro firmy. Jsme připraveni pomáhat všem a bude-li to potřeba, v Praze se za ně bít.

Náš kraj pomoc potřebuje, realita je taková, že bez pomoci státu a vlády to sami prostě nedáme. A já jsem ráda, že je tu dnes bývalý pan hejtman a dnes ministr pro místní rozvoj. Je z našeho kraje, zná naše problémy, a proto věřím, že nám přeci jen bude nápomocen.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ano, nebudou to mít se mnou v Praze snadné. Ani pan Kulhánek ani nikdo jiný. Tak jako jsem za vlády hnutí ANO neustále vytvářela tlak na tehdejšího premiéra Babiše a jeho ministry, jsem připravená být podobně urputná i teď.

Možná si ještě mnozí vzpomenete, že v minulosti jsme díky tomu získali stovky milionů na opravu Císařských lázní a díky našemu tlaku se výrazně posunula také výstavba dálnice D6. Já se teď nechystám být jiná. Opět ode mě můžete očekávat podobnou urputnost a bojovnost ve prospěch občanů našeho kraje. Co se týče dálnice D6 a její dostavby, je pro mě nepřekročitelný rok 2028.

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 1% Nebudou 95% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1895 lidí

Náš kraj trápí i problémy ve zdravotnictví. Není možné, aby naše lidi nikdo nechtěl vzít na vyšetření nebo operaci. Mám plán, strategii, jak to změnit. Stejně jako s kolegy začneme od prvních dnů řešit nedostatek praktických lékařů, pediatrů a zubařů. Plánujeme, že rozjedeme online pohotovost. Už teď vím, že se mi nelíbí nápad ministerstva zdravotnictví, aby od příštího roku pohotovosti byly jen tam, kde jsou urgentní příjmy. V našem kraji by to znamenalo, že pohotovost nebude v Mariánských Lázních a Chebu, což je pro mě absolutně nepřijatelné.

Stát nám nesmí házet klacky pod nohy. Musí tu být pro nás a u našeho kraje to platí dvojnásob. Budu se bít za to, abychom konečně měli plnohodnotnou vysokou školu, a rok 2027 je tím rokem, kdy máme jedinečnou šanci s takovým projektem uspět. V tom roce bude největší počet studentů, kteří by tam mohli studovat. Ale opět. Musí nám pomoci stát, a to i finančně.

Těch projektů a potřeb našeho kraje je velké množství… Než se ale práce na všech projektech rozjede, chtěla bych přeci jen ještě poděkovat i vám, co tu dnes sedíte. Nejen mým kolegům z ANO, ale všem politickým subjektům, které se dostaly do zastupitelstva a které se rozhodly, že s námi budou spolupracovat na tom, aby se v našem kraji žilo lépe. V týmu je síla a náš kraj takovou sílu potřebuje. Jen tak jsme pak schopni uspět a přesvědčit i pány a dámy v Praze, že Karlovarský kraj nesmí být na okraji jejich zájmu.

Já za sebe a náš zastupitelský klub slibuji, že se k té týmovosti také pokusíme velkou měrou přispět. Jsme připraveni s vámi spolupracovat, komunikovat s vámi i s občany a realizovat smysluplné projekty. K tomu samozřejmě patří i to, co nás zdobilo už v našem předchozím období. Touha a snaha mít konkrétní výsledky, šetřit a mít přehled o každé vydané koruně a pomáhat těm, co pomoc opravdu potřebují.

Opět jsem připravená si sundat své politické triko, dělat věci s plným nasazením a pro lidi našeho krásného kraje. Slibuju vám, že budu vždy naslouchat všem smysluplným nápadům, názorům a podnětům. Slibuju vám, že budu vaše hejtmanka. A věřím, že se nám společně podaří dostat náš kraj do dobré kondice.