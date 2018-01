Hejtmanka Vildumetzová: Maminky novorozeňat dostávají zlatý řetízek s andělíčkem

„Je to pro mě nádherný začátek nového roku, když mohu jet za nově narozenými miminky a jejich maminkami do porodnic, abych jim mohla blahopřát a předat dárky. Přiznám se, že se i tajně těším na to, až si některé z novorozeňátek pochovám. Karlovarský kraj obdarovává všechny děti narozené 1. ledna na území regionu. Dostávají zlatý řetízek s andělíčkem, symbol ochrany dítěte, další dárky a maminkám předáváme květiny. Věřím, že všechny děti budou zdravé a porostou jako z vody,“ řekla hejtmanka.

V karlovarské porodnici se 1. ledna 2018 narodilo celkem 5 dětí, z toho jedna dvojčata, dohromady tři chlapci a dvě děvčátka. V chebské nemocnici přišel na svět stejný počet dětí jako v Karlových Varech a opět v poměru tři chlapci a dvě dívky. Dva kluci se první den roku také narodili v Sokolově.