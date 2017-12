Hejtmanka Vildumetzová: Udělat radost druhému je to nejhezčí

Vánoční strom splněných přání - to byla předvánoční akce Karlovarského kraje, díky které mohli lidé z našeho regionu pořídit vánoční dárky seniorům ze Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek a dětem, o které se starají trvalí pěstouni.Dárky předala seniorům v Nejdku těsně před Vánoci hejtmanka Jana Vildumetzová, děti je dostanou přímo pod stromeček.

Obdarované seniory a děti vytipovalo vedení nejdeckého zařízení a krajský úřad, který spolupracuje s rodinami trvalých pěstounů. „Podařilo se nám splnit všechna přání pro 14 seniorů a pro 19 dětí. Lidé z nejdeckého zařízení byli velmi skromní, přáli si většinou deky nebo polštářky. U dětí převažovaly hračky, především stavebnice. Dárky seniorům jsem předala přímo v Nejdku a věřte mi, že to pro mě byly velmi nádherné a dojemné chvíle. Udělat radost druhému je to nejhezčí, co zvlášť před Vánoci můžete zažít. Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, kteří dárky nakoupili a přivezli, neskutečně si toho vážíme,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová, která si také v předvánočním shonu našla čas a nakoupila řadu dárků. Dárky pro děti si vyzvedli pěstouni, aby je dětem mohli dát na Štědrý den pod vánoční stromek.

autor: PV