Hendrych (ANO): Je třeba rozlišovat mezi lidmi nad 55 let, kteří nikdy nepracovali, a nedobrovolně nezaměstnaými

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře,

já bych rád ještě tady krátce se vrátil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podal s kolegy ve druhém čtení a který jsem tady už zdůvodňoval. Přesto mi nedá, abych k tomu ještě neřekl pár slov a nepřipomenul, o co v mém pozměňovacím návrhu jde.

Moje ctěná kolegyně poslankyně Jana Hanzlíková vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, tady hovořila o některých zranitelných osobách, které v návrhu zákona nejsou uvedeny a které prostřednictvím jejich, respektive našich společných pozměňovacích návrhů se snažíme nyní uplatnit, ale je tam ještě jedna záležitost, jedna zranitelná skupina, a to jsou nezaměstnané osoby nad 55 let věku, ovšem nikoliv bez podmínky, ale takové, které splňují dobu důchodového pojištění v minimální délce 35 let včetně náhradních dob, a také včetně doby řádně ukončené soustavné přípravy na budoucí povolání na vysokých, vyšších odborných školách v prezenční formě.

To si myslím, že je velmi důležité, je to zpřesnění, protože musí jít o ukončené, ukončenou soustavnou přípravu, nikoli o to, že se někdy, v některých případech se stává i v dnešní době, že studenti studují několik vysokých škol za sebou a ani jednu nedokončí a trvá to spoustu let a daňové poplatníky to stojí nemalé peníze, tak takovým by se to nepočítalo, ale ti, kteří skutečně řádně studují a v normální řádné době studia podle zákona studium dokončí, tak takovým by se to započítávat mělo.

Proč si myslím, že to je důležité? Protože je opravdu třeba rozlišovat mezi lidmi nad 55 let věku, mezi těmi, kteří celý život nepracovali, kteří se práci vyhýbali nebo podstatnou část pracovního života se vyhýbali, a těmi, kteří byli aktivní na trhu práce, kteří vystudovali a kteří se dostali do stavu nedobrovolné nezaměstnanosti právě v kritickém věku nad 55 let věku.

Když se podíváme do statistik, tak zjistíme, že tahleta věková kategorie je skutečně zastoupena mezi nezaměstnanými obecně ve významném počtu. A pokud srovnáme tuhle tu kategorii, 55 let plus, s jinými věkovými kohortami, tak zjistíme, že je to mnohdy až dvojnásobná nezaměstnanost u těchhletěch lidí. Takže domnívám se, že opravdu bychom měli být schopni rozlišovat tady v tomhletom věku mezi těmi, kteří se práci vyhýbali dlouhodobě, a mezi těmi, kteří ne a jsou nezaměstnaní dlouhodobě.

A skutečně, řeknou vám to ekonomové, sociologové, že je velmi obtížné v dnešní době - já to tady nechci nějak podrobně rozebírat, já myslím, že to je všeobecně známá věc - že v tomhletom věku je to velmi obtížné pro mnohé, i vzdělané, i (lidi) s praxí, si sehnat práci. To je důvod, proč jsme tedy podali tento pozměňovací návrh, a já vás poprosím, poprosím ctěnou Sněmovnu, aby to zvážila a aby tento návrh podpořila.

Děkuji za pozornost.