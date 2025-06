Ministr Kupka: Babišova populistická politika bezhlavého rozhazování

Pět procent HDP na obranu odmítnete, ale miliardy z vrtulníku na všechny strany rozházíte. To už je jiná.

Zvýšené výdaje na obranu včetně investic do infrastruktury jednoznačně potřebujeme, pane předsedo Babiši. Od první chvíle se mluví o tom, že by významnou část závazku mohly pokrýt právě investice do infrastruktury. To je pro nás důležité!

Co nás ale zničí, je vaše populistická politika bezhlavého rozhazování. Ale možná to špatně čtu a tohle je jen jedna z prvních námluv pro SPD, se kterými chcete po volbách vládnout.

Mgr. Martin Kupka ODS



