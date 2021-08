Herman (ANO): I. Krocení kolínského dluhu panem Rakušanem? Lépe by snad bylo nedělat nic

reklama

Při sledování videa, které v rámci předvolební kampaně vystavil na svůj profil předseda STAN Vít Rakušan, jsem nemohl věřit vlastní očím. Celé je to ve stylu Uzdravil jsem Kolín, uzdravím i republiku. Bez uzardění v něm, mimo jiné, tvrdí, že se zasloužil o snížení dluhu města Kolína a vychvaluje investice, které za doby jeho starostování Kolín "pozvedly". To celé umocněno teatrálním vycházením ze dveří kolínské radnice - my starší si něco podobného pamatujeme z legendárního seriálu Muž na radnici.

Uznávám, že ti, kdo o Kolínu vědí jen to, že stojí v pěkné rovině, si mohou říct: No, to je ale borec, ten to umí, a jak hezky mluví, a jsou za ním i výsledky... To je on, mého srdce šampion, tomu to v říjnu hodím.

Jenže jsou tu i tací, kteří o kolínských poměrech vědí o něco víc. Já už se mezi ně také řadím a mám tu nešťastnou povahu, že k takto zkresleným informacím prostě mlčet nemůžu - a to jsem se poslední půlrok opravdu snažil.

Martin Herman, MPA ANO 2011



kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Začnu u zmíněného kolínského dluhu. Tuším, že v roce 2017 s ním pan Rakušan nadělal spoustu bodů ve volbách do parlamentu. Muž, který zkrotil dluh Kolína, psalo se. Ten, který měl odvahu bojovat s dluhy, koukalo z billboardu, kde už k tomu byla i velká hlava tehdejšího kolínského starosty. Tehdy mu to lidé (včetně mě) zbaštili i s navijákem. Letos to tak, doufám, nebude.

Předesílám, že nejsem ekonom ani bankéř, ale posuďte sami, selským rozumem, jak moc se v tom, co se mi podařilo o splácení kolínského dluhu vypátrat, pletu. Z mého pohledu to vypadá tak, že kdyby pan Rakušan nedělal v této oblasti nic, bylo by to lepší. K tomuto názoru mě vedlo následujících pár zjištění.

V době, kdy úroky na trhu klesaly a byl předpoklad, že budou klesat i nadále, byly Rakušanem zafixovány na nesmyslně dlouhou dobu. Standard by byl (kdyby si kdokoli z nás domlouval hypotéku), že se fixuje na 2-3 roky. Na celou dobu trvání úvěru je to obrovská chyba, která město stála peníze... Město tím přišlo o podstatný benefit z poklesu úrokových sazeb. Kdyby na to nikdo nesahal a nechala se pohyblivá sazba, město by ušetřilo. Zde by bylo skutečně lépe, kdyby krotitel nic nedělal.

Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 8% Ne, není to dobře 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8643 lidí

Při tom slavném krocení se ale podle mého názoru úplně zapomnělo na poplatky. Třeba u ČS dělají poplatky 280 000 korun ročně, a to se vůbec neměnilo! Poplatky od roku 2011 do roku 2028 budou dělat přes 5 000 000 korun. O tom nikdo nejednal? To je místo, kde se naopak jednat mělo, protože úspora by byla jasná a nezávislá na jiných vlivech, a nikdo to neudělal.

A další „opomenutí“ v případě ČS. Úvěr ČS bylo totiž možno splatit bez pokuty! Proč tedy krotitel neobešel ostatní banky, které by se popraly, aby mohly Kolínu půjčit za výhodnějších podmínek? Také úvěr KB mohl být refinancován bez pokuty. Proč se krotitel neangažoval v této oblasti? Tady se mělo krotit a nedělalo se nic!

Skoro to začíná vypadat tak, že celé to krocení kolínského dluhu spočívalo v tom, že starosta Rakušan podepsal po 10 letech trvání úvěru jinou úrokovou sazbu na dobu dalších 10 let. Výpočet této sazby byl však v původní úvěrové smlouvě detailně popsán a závisel na situaci na trhu. Bylo tedy naprosto jedno, kdo smlouvu podepsal v roce 2014! Kdyby seděl na radnici Mickey Mouse, vyjednal by stejné podmínky, protože nebylo co vyjednávat. Tak co, jak se teď díváte na splácení kolínského dluhu a roli jeho krotitele pana Rakušana? Je tím mužem, který ho zkrotil? Je tím, kdo měl odvahu s ním bojovat? Nebo je to jen chlubil, který ničím výrazným ke krocení dluhu nepřispěl? Já jsem už delší čas přesvědčený o té druhé možnosti.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Herman (ANO): Reakce na článek, který nevyšel Herman (ANO): Zaplatil jsem vyměřenou pokutu a tím považuji celou věc za uzavřenou Herman (ANO): Jeden by si mohl myslet, že pan Prouza chce stát okrást Rakušan (STAN): Pojďme si i nyní pomoci sami

Článek byl převzat z Profilu Martin Herman, MPA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.