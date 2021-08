Herman (ANO): Kolínské investice za dob pana Rakušana? Spíše výčet toho, co se nepovedlo

reklama

Největší bolestí kolínských investic byla a je jejich projektová příprava. Firmy, které vysoutěží zakázku někdy ani staveniště nepřevezmou, protože se ukáže, že je tam třeba jiné podloží, nebo nejsou vyznačeny sítě apod. Některé firmy, které se do zakázky pustily narazily na nedostatky v projektu, v geologickém průzkumu atd. To vše pak zakázku zpožďuje, prodražuje, nabíhají vícepráce, stoupá cena i nespokojenost obyvatel, kteří jsou tou kterou stavbou dotčeni.

Typickým případem je rekonstrukce Pražské ulice. Představitelé STAN o ní často mluvili jako o vstupní bráně do města. Vizualizace na papíře podle toho také vypadala, bylo to skvěle namalované, všichni jsme se těšili. Sám pan Rakušan podmínil svůj odchod z místa starosty do vysoké politiky tím, že bude rekonstrukce dokončena. Jenže ani po třech letech není zakázka uzavřena a právníci a soudní znalci mají plné ruce práce a plné kapsy obecních peněz, jak řeší mimosoudní vyrovnání. Třeba jen znalci z ČVUT budou stát 890.000,- Kč. Jejich posudek by měl ale konečně po letech vnést jasno do sporu, zda byly provedeny vícepráce, v jakém rozsahu a zda je město mohlo předvídat. Tak uvidíme, důvod k radosti a chlubení to ale rozhodně není.

Stejně tak se necháme překvapit, jak dopadne další investice a tou je rekonstrukce Třídvorské ulice. Tu také začal za svého starostování pan Rakušan a měla být již dávno hotová. Jenže není, dokonce se ani nezačalo. Vítězná firma totiž ani nepřevzala staveniště. A opět se řešily vícepráce, tentokrát předem. Dělalo se několik posudků. Město až nyní, po třech letech, schválilo s firmou dohodu, která by to celé měla ukončit. Kolik to koho stálo? To zatím nevím. Stejně tak nevím, kolik času a peněz mohlo být ušetřeno a o kolik nákladnější bude celá investice v dnešních cenách materiálu a práce. Bude totiž následovat nové výběrové řízení za nepoměrně vyšší cenu, navíc vše, co se mělo opravit tři další roky chátralo, takže i v tomto směru budou náklady vyšší. Opět nic ke chlubení.

Husarským kouskem vedení kolínské radnice, je také nová sportovní hala. I když hala je silné slovo, se 140 diváky jde spíš o tělocvičnu. Za to cena je jako za obrovskou halu - cca 130.000.000,- Kč. Navíc se na příjezdové cestě stěží vyhnou dvě auta a když tam jede autobus, jde pro všechny zúčastněné o adrenalinový zážitek.

Nabízí se ale i jiný pohled, na který upozornil jeden občan na sociálních sítích. Tím je porovnání dvou sportovišť ve dvou městech. Jde o Kolín (31900 obyvatel) a Bohumín (20700 obyvatel). V Kolíně máme sportovní halu s jednou hrací plochou 40x25m pro florbal, futsal, házenou a basketbal, za cca 100 mil.Kč + cca 30 mil. Kč investice do nutné okolní infrastruktury (z toho cca 40 mil.Kč dotace), pojme 138 diváků. V Bohumíně postavili halu s hrací plochou 62x44,5 m, která je rozdělena na 4 samostatná sportoviště. Dvě 40x20m, jeden tenisový kurt a hřiště pro badminton. První hřiště má polyuretanový povrch, je určeno pro basketbal, volejbal, házenou, futsal a florbal. Druhé s umělým trávníkem 5. generace slouží fotbalistům, nohejbalistům a volejbalistům. Třetí, tenisový kurt má akrylátový povrch odpovídající normám ITF. Hlediště pojme 200 diváků. Investiční náklady 50 mil.Kč, postaveno z prostředků města bez dotace. Tak co, ještě chcete uzdravovat republiku na "kolínský" způsob?

Třešničkou na dortu kolínských investic, kterými se šéf STAN tak chlubil ve zmíněném propagačním videu, je pak dětská kuličková dráha. Ta stála cca 830.000,- Kč. "Děti se mohou těšit", psal na FB starosta Rakušan. Bohužel dráha vydržela v provozu necelý týden. Neunesla, když si na ní hrály děti. S tím asi projekt nepočítal.

Další povedenou investicí je výstavba cyklověže. Ta stála zhruba 13.000.000,- Kč, ale byli jsme chlácholeni, že je to sice hodně, ale podstatná část jde přece z dotací! Když odhlédnu od velmi slabé vytíženosti věže a její nevhodné polohy, nemůžu ale zapomenout na provozní náklady. Ty jdou do statisíců a zatěžují městský rozpočet tak, jak nikdo nepředpokládal.

Už vás nebudu dál unavovat popisováním jednotlivých nepodařených "kolínských" investic. Závěrem snad jen jedna perlička, která by nikomu jinému nikde jinde snad ani nemohla projít. Osobně si myslím, že by si to nikdo nikde ani nedovolil. Pan starosta Rakušan totiž podepsal v den komunálních voleb (sic!), smlouvu na část rekonstrukce gotického Chrámu svatého Bartoloměje za téměř 9.500.000,- Kč s kolínským animačním studiem KluciVeSpolek. Dovedete si představit, že by to někde udělal někdo jiný? V Kolíně to prošlo bez mrknutí oka.

Ještě si myslíte, že tolik proklamované kolínské investice jsou tím pravým receptem a vůbec oblastí, se kterou je možné se chlubit do médií? Pokud chce STAN s Piráty takto hospodařit, raději od toho ruce pryč. Já jsem přesvědčen o tom, že by zmíněné investice měly být naopak dávány spíše za odstrašující příklad a ne do předvolební propagace.

Martin Herman, MPA ANO 2011



