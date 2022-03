Herman (ANO): Už to začíná! Rakušanův "nouzový stav" připravuje naše občany o střechu nad hlavou

reklama

Pomoc, kterou nabízí naše vláda je nezpochybnitelná, nicméně stále častěji zaznívají hlasy, že by neměla jít na úkor našich občanů. Asi všichni se dokážeme přenést přes nějaké to nepohodlí, pokud víme, že je to v zájmu dobré věci. Pokud ale zajištění ubytování pro uprchlíky má znamenat vystěhovávání českých rodin, začíná jít do tuhého.

Takhle si asi většina Čechů pomoc ukrajinským uprchlíkům nepředstavovala, rozhodně si ji tak nepředstavovala jedna česká, bezproblémová rodina, bydlící v obecním bytu v jedné jihočeské vesnici. Ještě včera žili spokojeným životem v malém bytě s dvouletou holčičkou, pak se od starosty obce dozvěděli, že musí svůj byt uvolnit pro ukrajinské uprchlíky. Aby toho nebylo málo, na základě probíhajícího Nouzového stavu pozbývá platnosti i jejich smlouva, která obsahuje dvouměsíční výpovědní lhůtu. Vystěhovat se tedy musí téměř okamžitě. Pokud to někomu připomíná praktiky při odsunu českého obyvatelstva před mnoha a mnoha lety, není sám.

Samotná rodina to bere až neuvěřitelně statečně. "Co nám také jiného zbývá", říká otec malé holčičky. Zároveň s pochopitelnou dávkou rozhořčení dodává: "Je fakt dost nepříjemné, když přijde český starosta oznámit české rodině s dvouletým dítětem, aby se vystěhovala z obecního bytu, neboť tento musí být dle nařízení uvolněn Ukrajincům . Kde to jako jsme? Kde to žijeme? My si poradíme, ale co mají do prdele dělat ti ČEŠI, co nemají kam jít?"

Jistě si pamatujete na prohlášení naší vlády, když se snažila občany ČR přesvědčit o nutnosti vyhlášení Nouzového stavu. Říkali, že se vlastně nic neděje, že je to jen takové opatření, aby mohli lépe dělat svoji práci. A hlavně říkali, že se to našich občanů nijak nedotkne.

To, že lhali, je nyní už každému jasné. Upozornil na to svým prohlášením hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL, když obhajoval to, že vláda si může na podnikatelích vynutit ubytování uprchlíků: "Určitě narazíme na to, že ne všichni budou ochotni ubytování poskytnout. To my teď můžeme prostě nařídit!", řekl a ty, kteří zažili normalizaci, obešel z jeho slov mráz.

Nicméně, to si všichni ještě mysleli, že se tyto příkazy a nařízení týkají pouze podnikatelů a většina veřejnosti byla v klidu. Teď se ale Nouzový stav naplno obnažil. A jeho důsledky začínají dopadat na normální pracující lidi, na rodiny s dětmi, na občany České republiky.

"Z Bytu kde X let bydlíme musíme pryč. Nedávno jsme prodali chatu a za všechny naše peníze jsme koupili barák, ale na totální rekonstrukci a ještě s babičkou. Potřebujeme čas na předělání, projekt je v návrhu... A najednou ti starosta řekne, že nám v pondělí dají vědět, jakou dobu máme na vystěhování. Smlouva nám zaručuje minimálně dva měsíce, ale je nouzový stav, teď prý nezaručí ani týden. Uvidíme," říká zoufalá maminka se slzami v očích a pokračuje: "Já vůbec nemohla spát, prostě ta představa že nebudeš mít kde bydlet... Na léto jsme plánovali svatbu. Do toho tu přestavbu baráku, těšili jsme se a chtěli jsme to zvládnout do konce roku. Teď bude všechno jinak..."

Ano, vystěhováváním rodin z obecních bytů, byl překročen Rubikon, teď bude asi opravdu všechno jinak. Nezbývá, než dodat citát sice starý, ale přitom u nás velmi, velmi aktuální: "Opravdový rozpad společnosti nastane tehdy, když se vláda stane nepřítelem svého lidu." Seneca

