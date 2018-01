Hilšer: Politika musí být službou, nikoli byznysem pro vlastní obohacení

Vážení přátelé,

věřím, že jste prožili krásné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a s veselím oslavili vstup do Nového roku.

Rok 2017 byl výjimečný a plný nových výzev. Navzdory všem škarohlídům se po několika „hubených letech“ stáváme svědky malého ekonomického zázraku - po letech hospodářské krize nám rostou i dlouho stagnující mzdy. Naše politická scéna zažila velké zemětřesení, a někteří dokonce hovoří o završení polistopadového vývoje a vstupu do nové etapy vývoje. Důvěra v demokracii u mnoha spoluobčanů poklesla. Demokratické instituce jsou považovány za žvanírny, veřejnoprávní média jsou napadána a třetina středoškolských studentů připouští, že autoritativní řízení může být lepším způsobem vlády. 28 let po sametové revoluci se ozývá volání po vládě pevné ruky. Velká očekávání části obyvatel má pocit, že demokracie nenaplnila jejich očekávání. Politika dělaná kariéristy a těmi, kteří chtěli jen zisk pro sebe, pak vrhla špatné světlo i na ty, kteří to s osudem této země mysleli poctivě. Tato politika otevřela dveře miliardářům s touhou přímo ovlivňovat směřování naší země.

Touha po změně nás dovedla do situace, kdy jsme ochotni tolerovat i to, co by jinak mělo být nepřijatelné. Není přeci normální, že „všetci kradnú“, a tak já mohu také. „Všetci“ v této zemi rozhodně „nekradnů“! Čestnost a poctivost jsou hodnotami, které jsou pro mnohé z nás naprosto přirozenou součástí naší společenské a politické biosféry. Jsou to hodnoty, kterým se naši političtí reprezentanti nesmí vysmívat. Záleží ale také na nás, jak moc je necháme.

Vážení, nepropadejme však skepsi. My, Češi, máme být na co hrdí, protože naši vědci díky novým objevům v mnoha oborech od medicíny po egyptologii rozšířili povědomí o naší zemi ve světě a přispěli k tomu, aby se náš svět stal zase o něco lepším místem.

Mnoho lidí, ale dlouho sleduje všechny úspěchy naší země jen zpovzdálí. Mám na mysli lidi, kteří čelí exekucím, ze kterých se nemají šanci osvobodit, protože penále, které za své dluhy musí odvést, často mnohonásobně převyšují skutečné dluhy. Mám na mysli i lidi, kteří v době hospodářské krize přišli ze dne na den o práci a ztratili tak důvěru v tento svět a v náš politický systém. Jejich důvěra se navrací jen pomalu. Mnoho z nich dnes práci opět má, ale zároveň se obávají vydobýt si v zaměstnání důstojnější pracovní podmínky. A také myslím na ty, kdo nevěří v náš právní systém, neboť se stali obětmi podvodníků, na které naše soudy nedosáhly. Téma migrační krize, které řada politiků využila ke sbírání politických bodů, jejich úzkost a obavy jen prohloubilo. Svět tak, jak jsme ho znali, se mění bleskovou rychlostí. To na nás klade vysoké nároky, protože změny musíme rychle vstřebávat a přizpůsobovat se jim, což s sebou nese velký stres.

Volebními výsledky se i tito lidé přihlásili o slovo a dali najevo, že i jejich problémy se musíme zabývat. Razantním způsobem upozornili na to, že politika odtržená od potřeb občanů ztrácí svůj původní smysl. Je proto nutné vrátit ke kořenům naší demokracie a začít znovu.

Politika musí být službou, nikoli byznysem pro vlastní obohacení. Cesta k naplňování tohoto ideálu nikdy nekončí, ale nová generace politiků dává naději, že tento princip bude stále více zřetelný. Není to naivita ani bláhovost. Věci lze měnit k lepšímu a příklady z jiných zemí ukazují, jak vysokou úroveň může politická kultura mít. To ale vyžaduje nejen odpovědné politiky, ale i sebevědomé občany. Občany, kteří věří, že nejsou jen hříčkou vyšších politických her, a kteří věří, že je možné zapojit se aktivně do správy věcí veřejných na základě odhodlání a myšlenky bez nutnosti miliard v pozadí.

Východiskem z naší krize důvěry a politické skepse není odevzdání se do rukou falešných spasitelů, ale společná trpělivá práce. Všichni si uvědomujeme, že cesta je to složitější a bolestnější, ale jenom takové cesty vedou k úspěchu a dávají v životě jednotlivce i celé společnosti smysl.

Letos si připomeneme 100. výročí založení našeho samostatného státu. Zasloužil se o něj na prvním místě Tomáš Garrigue Masaryk. Státník, který ukazoval, že demokracii a dobře fungující společnost nelze stavět bez poctivosti a čestnosti a že lež vede k úpadku a zmaru. Tento přístup k politice byl ochoten statečně obhajovat i tehdy, kdy stál proti většině. Jsem rád, že Masarykovy ideje nám mohou být vodítkem v dobách, kdy se lež stává v politice normou.

Milí spoluobčané, vzájemně si přejme, abychom se v roce 2018 těšili pevnému zdraví, naše rodiny nám byly pevným zázemím a naše životy byly naplněny prosperitou duchovní i hmotnou.

Šťastný nadcházející rok 2018.

Váš Marek Hilšer

