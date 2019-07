Hladík (KDU-ČSL): Na Orlí vzniklo centrum pro předcházení vzniku odpadů

Zájemci se zde doví, že staré nádobí, stolky, židle nebo postele mohou odvézt na sběrná střediska, kde se díky spolupráci brněnského magistrátu a společnosti SAKO dostanou až k potřebným. Centrum bude mít otevřeno od pondělí do pátku v čase 9 až 17 hodin.

Dřevěné, kovové či plastové stoly, stolky, židle, skříňky, komody, postele i police. Veškerý použitelný nábytek, ale také drobnosti z domácnosti mohou obyvatelé Brna odevzdat na šesti sběrných střediscích. Následně jej odbor sociální péče nabízí potřebným k vybavení sociálních bytů. Město zajistí dovezení vybraného nábytku přímo na místo. „Projekty re-use, retro-use a re-nab fungují několik let. Ze čtyř míst, kam mohou lidé nosit použité věci, jsme je rozšířili na šest. Dnes jsme k tomuto otevřeli informační centrum, kde se může široká veřejnost dovědět více. Výhodou je jeho poloha v centru. Lidé se tak nemusejí dotazovat přímo ve sběrných střediscích, které většinou sídlí na kraji města,“ komentoval první náměstek primátorky Petr Hladík.

Nové informační středisko najdou lidé v centru města na Orlí 8. „Zajímavostí je, že projekty, které dávají druhý život starším věcem, zaměstnaly za podpory úřadu práce 16 lidí s handicapem. Těm všem chci poděkovat i za to, že se v novém centru půl roku zaškolovali,“ uvedl Pavel Paleček z Amerického fondu, který se na projektu podílí.

Věci, které už lidé nepotřebují, mohou odnést do sběrných středisek Hapalova, J. Svobody, Dusíkova, Okružní, Veveří a Ukrajinská. Projekt retro-use, který se zaměřuje na předměty vyrobené před rokem 1989, má středisko na Francouzské 36. „Dále bychom chtěli projekt posunout dále a otevřít tzv. re-shop, kde by použité věci mohli lidé donášet, ale i kupovat. Zároveň by zde vznikly coworkingové prostory, dílny a kavárna. Spolupracujeme na tom se společností SAKO, v jejichž areálu by tento shop mohl vzniknout,“ dodal Petr Hladík.

Brno spustilo projekt re-use v roce 2016. Unikátní je v tom, že využívá zdánlivě nepotřebné věcí, které pak najdou další využití. K tomu se následně přidal re-nab, projekt na využití starého nábytku, a retro-use.

autor: PV