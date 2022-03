Hlubuček (STAN): Pražské kongresové centrum je na strategické poloze

reklama

Ve středu odpoledne se sešel Krizový štáb hl. m. Prahy, který projednal možnost provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině až do odvolání v Kongresovém centru Praha (KCP), a to minimálně do doby, než by byla nalezena vhodnější alternativa.

Pražský krizový štáb doporučil na svém zasedání ve středu odpoledne, aby zůstalo zachováno stávající Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v prostorách Kongresového centra Praha na Vyšehradě. Zde by mělo být do doby nalezení vhodné alternativy (vyhovující v oblasti kapacity, dopravní dostupnosti, logistiky a dalších stěžejních oblastí), případně až do odvolání podle aktuální situace s uprchlickou krizí spojenou s ruskou agresí na Ukrajině.

„Kongresové centrum Praha je nyní klíčovým místem pro lidi prchajícími před válkou na Ukrajině, protože jim nabízí balíček komplexních služeb pro legální pobyt v Česku. Denně obslouží zhruba tři a půl tisíce žadatelů, a to díky maximálnímu nasazení složek integrovaného záchranného systému, úředníků i všech dobrovolníků,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Po celou dobu fungování asistenčního centra bude hlavní město v úzkém kontaktu s KCP tak, aby bylo možné upravit případný program KCP ve prospěch provozu centra pomoci, a to včetně přesunutí plánovaných akcí na pozdější termín či jejich zrušení.

„Pražské kongresové centrum je na strategické poloze na metru Vyšehrad, zároveň svou velikostí a zařízením nabízí kvalitní a bezpečné zázemí pro klienty asistenčního centra, hasiče, policisty, zdravotníky a dobrovolníky, kteří zde pracují. Důležitá je úzká spolupráce s vedením centra, Středočeským krajem a Ministerstvem vnitra,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

V rámci pomoci rodinám prchajícím z válečného konfliktu směrem do České republiky zajistí Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy společně s mediky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy péči v kontaktním centru na Hlavním nádraží Praha. Případné detaily budou řešeny pomocí memoranda. V souvislosti s tím byl doporučen také přesun autobusové zastávky Wilsonova a demontáž městského mobiliáře z důvodu přístupu vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy ke kontaktnímu centru v budově Hlavního nádraží Praha.

V rámci štábu se jednalo také o mezistátní pomoci pražské záchranky. „Jsem ráda, že krizový štáb projednal a doporučil možnost mezistátní výpomoci pro Slovensko, kde by mohlo být až do konce dubna nasazeno velkokapacitní vozidlo GOLEM. Nyní budeme řešit technické a administrativní úkoly s tím spojené,“ popsala po jednání radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová. Konkrétně by vozidlo mělo zamířit do Fakultní nemocnice Košice, kde by mohlo být k dispozici na okamžitou výpomoc pro urgentní příjem.

„Opět se ukazuje vysoká akceschopnost pražských záchranářů, kteří už prokázali svoji profesionalitu i mimo území hlavního města třeba v období pandemie nebo po řádění tornáda na jižní Moravě. V rámci mezistátní humanitární pomoci Praha plánuje vyhovět žádosti Ministerstev zdravotnictví České a Slovenské republiky o vyslání velkokapacitního vozidla GOLEM na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Košicích. Rád bych ujistil veřejnost, že péče o pacienty v hlavním městě tímto krokem nebude nijak narušena,“ doplňuje Zdeněk Hřib.

