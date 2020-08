Hnutí Volba pro kraj představuje kandidáty do Senátu v Moravskoslezském kraji

reklama

Prioritami hnutí pro senátní volby jsou: zachování lékařské fakulty v Ostravě, zachování průmyslu a pracovních míst v kraji, zavedení 13. důchodu pro všechny seniory, změna financování krajů a obcí (peníze, které se v obci a kraji vyprodukují, zůstanou lidem a využijí se pro rozvoj našeho kraje) a zrušení zpoplatnění dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Cílem VOK je lepší život v Moravskoslezském kraji a zastavení vylidňování kraje. V tom nám mohou pomoci zástupci v Senátu tlakem na vládu a změnou některých zákonů.

Na tiskové konferenci VOK, která se konala 6. 8. 2020 v hotelu City City v Ostravě, byli představeni tři senátní kandidáti hnutí VOK.

Senátní obvod 69 Frýdek-Místek:

RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D., vědecký pracovník, projektový manažer a středoškolský učitel, žije ve Frýdku-Místku.

Senátní obvod 72 Ostrava-město:

Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka základní a mateřské školy, žije v Ostravě.

Senátní obvod 75 Karviná:

Lubomír Kuznik, dlouholetý starosta a primátor Karviné, žije v Karviné.

Kandidáti do Senátu spolu připravovali jednotlivé priority pro senátní volby a chtějí spolupracovat při prosazování těchto priorit i po volbách.

„Mým prvním cílem, a s kolegy jsme se na tom shodli, je zavedení 13. důchodu pro naše seniory. V okolních zemích to už funguje, tak proč by to nemohlo fungovat u nás. 13. důchod by byl vyplácen před Vánocemi.

Druhým je zrušení zpoplatnění dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Dnes jsou zatíženy okolní obce neúměrným hlukem a prachem. To už nemluvím o zvýšeném nebezpečí kolize dětí i dospělých při vyšším provozu,“ uvedl kandidát VOK do Senátu za obvod Frýdek-Místek Pavel Olšovský.

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 2% Ne 97% Podle toho kdo 1% hlasovalo: 11155 lidí

„Mou první prioritou je zachování Lékařské fakulty v Ostravě. V době, kdy řada lékařů odchází do důchodu a nedostatek lékařů řeší naše zdravotnictví tím, že si musí vypomáhat lékaři ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska, tak není něco v pořádku. Ale nechci se dívat do minulosti. Je potřeba napnout všechny síly a společně situaci vyřešit tak, aby nejen byla Lékařská fakulta v Ostravě zachována, ale aby se mohla dále rozšiřovat.

Druhou je řešení inkluzivního vzdělávání a jeho efektivního financování. Jsem pro jasnou analýzu kolik nás už toto vzdělávání stálo a zda jde o efektivně vynaložené peníze. Zda by se finanční prostředky nedokázaly využít ve školství lépe. A stanovit jasné mantinely tomuto vzdělávání,“ uvedla kandidátka VOK do Senátu za obvod Ostrava-Město Miroslava Škaldová.

„Ať si říká, kdo chce, co chce, tak náš kraj a můj volební obvod zvlášť, je závislý na těžké práci našich lidí. Podpora pracovních míst, podniků a průmyslu je tak pro mě prioritou. Hned po svém zvolení navrhnu zákon o dřívějším odchodu do důchodu pro lidi, kteří pracují v těžkých profesích. Ono se o tom pořád diskutuje, a skutek utek. Tak o tom necháme hlasovat a uvidíme, kdo to myslí vážně, a kdo o tom jen mluví. Dále bych navrhl změny ve financování obcí a krajů tak, aby podstatná část finančních prostředků, které se vyprodukují v daném místě, zůstaly u nás a nepřesouvaly se do daňových rájů a do Prahy. Tyto finanční prostředky vznikají díky práci našich lidí a podniků a měly by se vrátit zpátky k lidem a do rozvoje místa, kde žijeme,“ uvedl kandidát VOK do Senátu za obvod Karviná Lubomír Kuznik.

Na podporu svých priorit kandidáti do Senátu za hnutí VOK připravili tři petice a po dobu volební kampaně budou sbírat podpisy mezi občany Moravskoslezského kraje. Jedná se o petice za zrušení zpoplatnění „dálnice“ mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, na podporu zavedení 13. důchodů pro naše seniory a za zachování Lékařské fakulty v Ostravě. Pokud získají dostatek podpisů, tak kandidáti hnutí VOK předají petice kompetentním orgánům a budou hlídat, aby se tyto orgány zabývaly požadavky občanů. V případě úspěchu se kandidáti zavázali, že v rámci svých senátorských kanceláři otevřou bezplatné právní poradny pro občany a pomohou jim s řešením nepříznivých životních situací, do kterých se může bohužel každý dostat.

Volební kampaň bude financována z dobrovolných darů samotných kandidátů a ze sponzorských darů od občanů a dalších dárců.

Více informací ZDE

Psali jsme: DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Za stranu kandidují čtyři pětiny žen, tj. 84 procent Bajer (Soukromníci): Jednání ovlivnily osobní ambice, antipatie a pandemie Hannig (Rozumní): Regionální soběstačnost - hlavní bod programu pro krajské volby Krysta (VOK): VOK má ambici stát se černým koněm letošních krajských voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.