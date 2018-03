Hodek (ČSSD): Úklidu se mnohdy účastní i lidé bez přístřeší

Monitoring znečištění pozemků v souvislosti se sociálně patologickými jevy na území hlavního města Prahy z přelomu roku ukázal, že zhruba 100 tisíc metrů čtverečních je znečištěno v důsledku pobytu lidí bez domova. Od začátku roku byly uklizeny pozemky ve vlastnictví hlavního města o rozloze téměř 60 tisíc metrů čtverečních. Úklidu se mohou účastnit i samotní lidé bez přístřeší, pro které je tato činnost jednou z pracovních příležitostí a možností začlenění zpět do společnosti.

První vlna mimořádného úklidu, která začala v lednu, končí v těchto dnech. Uklizeny byly téměř všechny vytipované pozemky ve vlastnictví města (celkem zhruba 60 tisíc metrů čtverečních), odvezeno bylo 12 tun odpadu.

„Pro nás je důležité, že se úklidu mnohdy účastní i samotní lidé bez přístřeší. Podařilo se mi proto zajistit, že to je i pro ně placená pracovní příležitost. Chápu, že je to možná kontroverzní, ale domnívám se, že pokud se alespoň části těchto lidí podaří i díky této možnosti začlenit zpět do společnosti, bude to mít pozitivní význam vlastně pro všechny,“ vysvětluje pražský radní Daniel Hodek.

Daniel Hodek ČSSD



Druhá vlna mimořádného úklidu by se měla soustředit na další vytipované pozemky, které nejsou v majetku hlavního města Prahy.

„Teď jsme oslovili správce či vlastníky zhruba dvaceti tisíc metů čtverečních, tedy asi poloviny zbylých pozemků, aby nechali nepořádek uklidit do jara, než pozemky prorostou novou zelení,“ doplňuje Daniel Hodek.

Zbylých 20 tisíc metrů čtverečních znečištěných pozemků v Praze představují lokality v odlehlejších, veřejnosti ne tak přístupných, částech města. Nicméně i jejich majitelé či správci budou osloveni ve třetí vlně letošního mimořádného úklidu.

