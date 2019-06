Holík (SPD): Čím vyšší podíl rostlinných paliv, tím je větší uhlíková stopa v atmosféře

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych velice rád navázal na svou předchůdkyni, kolegyni Balcarovou, ale chtěl bych se přitom vrátit k tomu názvu - Ochrana životního prostředí. Já se přiznám, že jsem několikrát žádal jak Ministerstvo životního prostředí, tak řadu významných osobností, abych dostal analýzu, jaké jsou škodliviny z minerálních paliv a z paliv, které jsou s přídavkem rostlinných olejů. Nikdy jsem to nedostal, nebo dostal jsem několik stránek, kde nebylo řečeno nic.

Vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný chemik, tak mě nezbývá nic, než teďka tady provést malinkou lekci chemie. Nebojte se, bude to jednoduché. Čili motorová paliva jsou uhlovodíky. Pokud bych to názorně přirovnal, je to něco jako ostnatý drát, kde na té základní části jsou spojené atomy uhlíku a na těch ostnech jsou atomy vodíku. Pokud jsou to minerální paliva, je to jenom jednoduché spojení.

Pokud jsou to ovšem rostlinná paliva, tak tyto obsahují dvojné vazby. A když je dvojná vazba, tak musím vždycky ten pár vodíku vyhodit a tím pádem vlastně procentuální množství uhlíku je výrazně vyšší. Takže znovu opakuji, čím je vyšší podíl rostlinných paliv, tím je také větší uhlíková stopa v atmosféře.

Ing. Jaroslav Holík SPD



